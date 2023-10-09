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共建“一带一路”践行真正的多边主义

2023年10月09日13:31 | 来源：外交部
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　　卷首语

　　今年是“一带一路”倡议提出10周年。十年一路走来，“一带一路”倡议始终不忘初心、不惧风雨、披荆斩棘，从愿景走向现实，形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资规模，打造了一个个“国家地标”“合作丰碑”，成为深受欢迎的国际公共产品和的国际合作平台。

　　倡议好不好、项目实不实，参与的国家和人民最有发言权。近期，来自70个发展中国家的80多名记者来华，采访“一带一路”项目的中方承建机构和参与人员，用一篇篇现场报道现身说法，生动讲述共建“一带一路”的真实故事。

　　本篇是哥斯达黎加前经济部副部长、《民族报》评论员维利亚·戈瓦莱撰写的评论文章，刊登在《人民日报》第3版。

　　▲ 哥斯达黎加前经济部副部长、《民族报》评论员维利亚·戈瓦莱

　　共建“一带一路”秉持共商共建共享原则，践行真正的多边主义，得到国际社会广泛支持和参与。共建“一带一路”推动基础设施建设，促进经贸合作，增进文明交流，为各方携手建设更美好的未来汇聚力量。

　　自本世纪初以来，与中国的贸易往来一直为拉美地区经济发展提供重要动力。拉美国家普遍认为，加强与中国的经贸合作有助于推动本国经济发展。

　　中国是全球最有活力的经济体之一。2008年国际金融危机席卷全球，中国为拉美国家经济复苏发挥了积极作用。中国生产的商品种类丰富、质量可靠、价格合理，极大满足了拉美企业和消费者的需求。目前，中国已成为许多拉美国家的最大贸易伙伴。

　　在共建“一带一路”框架下，中国充分利用其资金、技术和管理优势，不断加强国际合作。从阿根廷到乌拉圭、智利，从秘鲁到委内瑞拉、厄瓜多尔，从巴拿马到多米尼加、哥斯达黎加，共建“一带一路”有力促进拉美地区发展。

　　哥斯达黎加位于中美洲，这一区域连接南北美洲，东临大西洋，西濒太平洋，地理位置十分优越。哥斯达黎加非常需要加强公路、铁路、通信等基础设施建设，完善物流和通信网络。哥斯达黎加2010年同中国签署自由贸易协定，并于2018年同中国签署共建“一带一路”谅解备忘录。共建“一带一路”能够促进哥斯达黎加等中美洲国家的基础设施建设，帮助该地区充分发挥连接两大洲、两大洋的区位优势。哥各界普遍认为，共建“一带一路”为哥斯达黎加提供了新的发展机遇。

　　当前，世界经济复苏仍处于困难阶段，无论是发达国家还是发展中国家，都面临多重发展挑战。国家需要发展，经济需要恢复，人民渴望更美好的生活，加强经贸合作、维护多边主义无疑是各国的最优选择，是克服人类社会面临的诸多挑战的最佳方案。

　　世界经济发展面临的问题不仅仅来自经济本身，还来自霸权主义、强权政治以及保护主义、冷战思维。一些西方国家大搞保护主义，鼓动集团对抗，肆意挥舞经济制裁大棒。“脱钩断链”显然无益于降低经济风险，基于所谓共同价值观搞小团体，是与历史脱节的陈旧做法，只会让多边主义和全球化带给人类社会的进步成果受损。

　　坚持并践行多边主义有利于世界的进步。共建“一带一路”秉持共商共建共享原则，践行真正的多边主义，得到国际社会广泛支持和参与。共建“一带一路”推动基础设施建设，促进经贸合作，增进文明交流，为各方携手建设更美好的未来汇聚力量。

　　报道截图

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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