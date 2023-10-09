新华社克罗地亚塞尼10月8日电 专访：“中国工程师和我们一起创造了这个奇迹”——访克罗地亚“一带一路”项目塞尼风电总工程师普尔皮奇

新华社记者李学军

“塞尼风电项目创造了一个奇迹，中国工程师和我们一起创造了这个奇迹。”由中企投资和承建的克罗地亚塞尼风电项目总工程师兹拉特科·普尔皮奇日前接受新华社记者专访时说。

塞尼风电项目由中国北方工业有限公司所属北方国际合作股份有限公司（简称北方国际）投资承建，于2018年11月开工建设，2021年12月投入运营。项目每年可提供约5.3亿千瓦时绿色电力，减少二氧化碳排放约46万吨，为克罗地亚促进能源转型、发展绿色经济提供强劲动力。

普尔皮奇认为塞尼风电项目是一个奇迹，因为项目施工条件非常困难和复杂，北方国际按时高质量完成了一个“几乎不可能完成的任务”。首先，项目地处陡峭山区，当地经常出现大雪、强风和雷暴等极端天气；其次，项目施工规模大，风机运输和吊装技术难度高，风机吊装高度可达100米；再次，施工必须符合欧盟标准，对环境和野生动物保护都有着严格要求，另外施工期间还遭遇了新冠疫情。

普尔皮奇说，塞尼风电项目让他实现了在家乡建造风电项目的愿望。作为一名塞尼本地人，他早在10多年前就在塞尼成立了风电设计公司并设计了风电项目方案，但由于种种原因，设计一直停留在图纸上，直到北方国际投资和承建塞尼风电项目。

塞尼风电项目启动后，他接受了北方国际的邀请，担任项目总工程师，全身心投入项目。

普尔皮奇说，作为共建“一带一路”的重点项目，塞尼风电项目堪称克中互利合作的样板工程。项目不仅为塞尼地区乃至整个克罗地亚提供绿色电力，为当地创造众多就业机会，更让参与项目的40多家克罗地亚公司获得宝贵经验，增强了企业在克罗地亚乃至欧洲市场的竞争力。

普尔皮奇说，通过塞尼风电项目，北方国际展示了中国技术、中国质量和中国速度，为克中未来合作奠定了坚实基础。北方国际还积极履行企业社会责任，融入当地社区，在塞尼当地获得良好口碑。

多年的相处让普尔皮奇和中国同事结下深厚友谊。工程建设那些年，一些中国同事的住地离他家很近，下班后经常到他家串门，高兴起来还小酌几杯。受中国同事影响，他喜欢上了中餐，还学会了用筷子。

尽管普尔皮奇已经到了退休年龄，但鉴于他的专业和敬业精神，项目组考虑继续聘任他担任项目总工程师执行运维任务。普尔皮奇表示，只要塞尼风电项目工作需要，他会继续工作下去。

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