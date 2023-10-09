【文/观察者网 刘程辉】

“乌克兰和巴勒斯坦有什么区别吗？”哥伦比亚总统佩特罗9月在联合国大会这样说到。

巴以10月7日爆发的新一轮冲突致中东局势骤然紧张，佩特罗当天再次要求就巴以问题举行和平对话，他还特别提及了上月在联合国发表的一段讲话，呼吁西方大国不要用双重标准区别对待俄乌冲突和巴以冲突。

“以色列和巴勒斯坦在加沙地带再次爆发战争。在联合国的演讲中，我曾展示了世界大国如何以一种方式对待俄罗斯对乌克兰的占领，但又以另一种截然不同的方式对待以色列对巴勒斯坦的占领。 ”佩特罗在社交媒体X发文说，“我支持建立和平对话，巴勒斯坦国将得到全面承认。”

10月8日，佩特罗还发布了一张据称是遭以色列杀害的巴勒斯坦少年儿童的照片。

“这些照片是巴勒斯坦儿童因（以色列）非法占领其领土而被杀害的照片。”佩特罗说，“只有让以色列儿童安然入睡，巴勒斯坦儿童才能安然入睡，反之亦然。但战争永远无法实现这一目标，只有通过尊重国际法和两国民众自由生存权利的和平协议来实现。”

据哥伦比亚总统府网站消息，9月19日，佩特罗在联合国大会期间发表讲话说，“捍卫乌克兰与捍卫巴勒斯坦的理由应当是一致的”。“乌克兰和巴勒斯坦有什么区别吗？难道现在不是结束这两场战争的时候吗？”他在演讲中说，联合国应当分别就乌克兰和巴勒斯坦问题召开和平会议。

9月15日，佩特罗在另一场讲话中提出了同样的问题。“俄乌冲突和巴以冲突有什么区别？如果是一样的话，为什么要采取双重标准，在俄乌冲突中建立一个所谓‘人类团结的伟大战线’，但在以色列占领巴勒斯坦领土的问题上又排除了这种可能性呢？”

佩特罗9月在联合国大会发表讲话/视频截图

针对佩特罗7日就巴以冲突的最新表态，以色列驻哥伦比亚大使加利·达甘（Gali Dagan）很快作出回应。他要求哥伦比亚政府坚决反对恐怖主义。达甘声称，俄乌冲突和巴以冲突之间“很难找到共同点”，以色列希望友好国家能够“强烈且明确地谴责针对以色列无辜平民的恐怖袭击”。

美国合众国际社（UPI）报道注意到，有很多媒体专栏作者和社交媒体用户都指出了西方在俄乌冲突等问题上的“虚伪行为”，佩特罗并不是唯一一位。例如一名认证为“作家”的社交媒体用户写道：“如果你支持乌克兰而不支持巴勒斯坦，如果你谴责俄罗斯却不谴责以色列或美国，那么你就已经达到了虚伪的顶峰。”

UPI还援引联合国提供的数据指出，在此次哈马斯发动突然袭击之前，以色列军队今年以来已杀害了227名巴勒斯坦人，而巴勒斯坦武装分子杀害了29名以色列人。

巴以冲突紧张局势骤然升级引发多国高度关注。美国总统拜登7日与以色列总理内塔尼亚胡通话，重申了美国对以色列的支持，称美国对以色列安全的支持“坚如磐石”。欧盟委员会主席冯德莱恩、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，以及包括法国、德国、英国、波兰、荷兰、拉脱维亚等欧洲国家，均对哈马斯针对以色列发动的袭击予以谴责。

乌克兰总统泽连斯基10月7日在社交媒体发文，谴责哈马斯对以色列发动的 “恐怖袭击”。他还表示，以色列自卫的权利“不容置疑”。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃呼吁巴勒斯坦和以色列立即停火，通过政治手段解决问题。伊朗外交部发言人卡纳尼则表示，哈马斯当天发动的的袭击行动证明，巴勒斯坦人面对以色列的信心增强。“今天的行动标志着抵抗和针对占领者的武装行动翻开新篇章。”

与西方大国的双标、虚伪截然不同，我国在主权问题、和平问题、历史问题上的立场是一贯的：既支持乌克兰的主权和领土完整，也支持建立以1967年边界为基础、享有完全主权独立的巴勒斯坦国；对两地冲突，都主张基于复杂的历史经纬，通过和平谈判解决问题。

10月8日，我外交部发言人就巴以冲突升级表示，中方对当前巴以紧张局势加剧和暴力升级深表关切，呼吁有关各方保持冷静克制，立即停火，保护平民，防止局势进一步恶化。巴以冲突反复上演，充分说明和平进程长期停滞不可持续。平息巴以冲突的根本出路在于落实“两国方案”，建立独立的巴勒斯坦国。国际社会应当增强紧迫感，加大对巴勒斯坦问题的投入，推动巴以双方早日恢复和谈，寻求持久和平之道。中方将继续同国际社会一道为此作出不懈努力。

在乌克兰问题上，我外交部也曾多次指出，中方的立场是一贯的、明确的。我们始终认为乌克兰危机的最终解决关键在于摒弃冷战思维，重视和尊重各方的合理安全关切，通过对话谈判寻找政治解决方案。中方将继续致力于劝和促谈，同国际社会一道推动乌克兰危机政治解决。

目前，巴以新一轮冲突已造成双方逾500人死亡。根据巴勒斯坦加沙地带卫生部门10月7日的数据，以色列军队当天袭击加沙地带，已造成232人死亡，另有1697人送医治疗。以色列医疗部门表示，新一轮冲突已造成300多名以色列人死亡、1790人受伤。

(责编：白宇、徐祥丽)