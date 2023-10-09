10月8日，沈敏娟大使致辞。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托10月8日电 （记者霍文）8日，由中国教育部中外语言交流合作中心、汉考国际主办，蒙古国立大学孔子学院/蒙古国HSK考试院承办的蒙古国首届HSK中国留学就业展在乌兰巴托成功举办。来自北京大学、清华大学、复旦大学、中国科学技术大学等21所中国“双一流”高校和HSK MOCK，以及华为技术（蒙古）有限责任公司、东胜石油（蒙古）有限公司、中国能建-葛洲坝蒙古有限公司、顺丰蒙古分公司等15家大型中资企业前来参展。

中国驻蒙古国大使沈敏娟、驻扎门乌德总领事李雁军、蒙古国外交部公共外交与文化合作局局长布拉根、中国驻蒙使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙、蒙古国中华总商会会长张义波、旅蒙华侨协会会长白双站、蒙古国立大学孔子学院兼蒙古国考试院院长朱军利、蒙古国立大学孔子学院蒙方院长孟和巴特等中蒙两国嘉宾及蒙古国各大中学校师生及家长出席开幕式并观展。

沈敏娟在致辞中表示，中蒙互为全面战略伙伴，两国教育合作是中蒙关系的重要组成部分。中文是蒙古最受欢迎的外语课程之一，中文教育在蒙古方兴未艾。中国自古就有重教尚学的传统，当前正在加快建设教育强国，越来越多高校凭借优质的教学质量和先进的科研能力跻身世界高水平大学行列。中国已发展成世界重要的留学目的地，也是年轻人就业创业的热土。欢迎大家赴华开启新的精彩征程，成为中蒙友谊的桥梁，让更多蒙古民众了解中国、喜爱中国。

蒙古国立大学副校长巴特扎尔嘎拉在致辞中表示，近年来，以蒙古国立大学孔子学院为代表的中蒙中文教育合作事业充分发展，在学生培养、学术研究、教材研发等领域都取得了一系列成就。本次留学就业展能进一步推动中蒙人文教育合作的深入发展，推动中文教育合作事业的进步。

大连理工大学校长助理陆安慧代表参展高校发言并表示，推动中蒙双方各领域务实合作实现更大发展，离不开高质量人才的支撑，特别是懂中文、有国际视野的人才。希望通过此交流合作平台，让更多的蒙古国学生能够走进中国的大学校园，感受中国的文化氛围，真实、全面、立体地了解中国、感知中国；也期待进一步了解蒙古国教育市场的需求和潜力，开启两国教育交流的新篇章，为中蒙友好关系添砖加瓦。

汉考国际副总经理黄蕾在致辞中表示，中国留学就业展已在50多个国家举办100多场，300余所中国高校和100余家企业参与其中，惠及40万中文学习者，搭建起帮助各国中文学习者赴华留学，增加与中国有关的就业机会，拓展国际教育服务的桥梁。本次组织中国顶尖大学首次走进蒙古国，必将成为中蒙两国教育人文交流的新起点，为进一步深化两国语言、文化、教育的双向交流与深度合作搭建友谊的桥梁、奠定坚实的基础。

本次展会受到蒙古国社会各界的关注和欢迎，参展人数超2000人，场面火爆。参展院校和企业设置展台，向蒙古国学生及家长介绍学校专业设置、奖学金申请、入学政策等情况，并就学生和家长们关心的问题进行了针对性解答，参展高校和企业还为咨询者准备了精美的宣传资料和独具学校特色的礼品，针对赴华留学和就业的咨询报名者络绎不绝，展会现场气氛热烈。

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