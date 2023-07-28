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王鲲：加强文化交流 促进民心相通 

2023年07月28日14:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京7月28日电（刘以爽、孙鸿宇）近日，由商务部主办、农业农村部国际交流服务中心承办的为期14天的非洲法语国家农业种植研修班举办。参加此次研修班的18名学员，通过课堂培训、参观考察、近距离交流等多种形式的培训项目加深了对中国的了解与认识。

北京外国语大学法语学院副院长王鲲以“中国文化概况”主题，为学员们讲解了开班第一课。提问环节，学员们热情高昂，一个个涉及建筑、美食、医药、粮食安全、扶贫、男女平等、气候变化等与非洲实际和现实生活密切相关的问题，把课堂气氛推向高潮。

王鲲（左二）与研修班学员合影留念。 受访者供图

王鲲（左二）与研修班学员合影留念。 受访者供图

王鲲在接受人民网记者采访时表示，“我们有很多实践在国外反响良好，菌草技术、防沙治沙经验等是中国智慧贡献全球的案例。在援外过程中，用我们的先进经验和技术回应当地需求，受到民众的普遍欢迎。”再如青蒿素，作为有效的抗疟疾药物为全球疟疾防治作出重大贡献，已成为中国援外项目的亮丽名片。根据世界卫生组织统计，仅撒哈拉以南非洲地区就有约2.4亿人口受益于青蒿素联合疗法。

“授人以鱼不如授人以渔。”王鲲表示，把中国方案在非洲取得的成功实践推广到全球其他国家，会产生更大的效用。

王鲲与研修班学员互动交流。 人民网 孙鸿宇摄

王鲲与研修班学员互动交流。 人民网 孙鸿宇摄

王鲲表示，文化走出去更需要创新。“正如‘一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特’，不同国家民众接触、认识中国文化的时候，在内化过程中会做出不同的理解。中国作为世界上最大的发展中国家，要坚定文化自信，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，不但有助于中国文化传播，也会赢得国际认同。”

“目前外部世界对中国有很多误解，或者说是想象，与真实情况并不一致。通过各种机会让国外人士来到中国，与我们面对面交流，误解就会逐渐被破解，从而了解到一个真实的中国。中国的发展不仅仅在经济上，而是包括社会层面的全方位发展。”王鲲说，通过促进不同国家间的交流、对话与沟通，可以让更多国家和人民认识中国式现代化的内涵，实现民心相通，共同推动构建人类命运共同体。

(责编：曹欣悦、常红)

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