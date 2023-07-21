人民网记者 李秉新

金色大地，千里沃土，瑞丽江畔，万家灯火，跨越高山丘陵，穿行峡谷河流，奔腾驰骋的“钢铁巨龙”绵延800公里，从缅甸西海岸兰里岛出发，横贯缅甸四个省邦，与中国境内天然气骨干管网互联互通。

2013年7月28日，历史的镜头定格在缅北边陲——中缅天然气管道南坎计量站放空火炬熊熊燃起，这一天，由中、缅、韩、印四国六方建设投资的中缅天然气管道正式投产，向中国输气。

2013年7月28日中缅天然气管道投产成功。中油国际管道公司供图

十年硕果芬芳，中油国际管道公司中缅油气管道公司建设运营的中缅天然气管道以稳定的天然气输送，充分带动下游工业发展，有力保障天然气安全平稳供应，绘制共商共建共享、合作共赢的国际化范本。

对标“国际标准”，高水平建成世界级精品管道工程

十年同心筑梦，“一带一路”倡议引领下，多方携手、风雨同舟，新丝路上畅通能源通道，架起友谊“金桥”。

作为“一带一路”倡议的先导项目和典型范例，中缅天然气管道同与之并行敷设的原油管道自诞生之日起，便与国际标准接轨，瞄准世界先进水平。中缅天然气管道是中缅两国建交60周年的重要成果，也是缅甸重要的能源动脉和基础设施，2010年6月，在两国领导人共同推动和见证下，管道正式拉开建设帷幕。

中缅天然气管道起点位于缅甸若开邦皎漂兰里岛，从云南瑞丽入境中国，缅甸境内管道全长793公里，在缅甸设4个下载点，供应中国的同时也服务缅甸国内用气需求，天然气管道一期工程设计年输量为52亿方。

集中全球优势资源，建设一流工程。管道建设期间，中缅油气管道公司按照国际管道项目规范和模式操作，在包括设备选型、设计、施工在内的重要环节，采用国际统一标准，制定一套更严格的企业标准。采用国际一流的国产X70碳素钢管和国际知名厂商设备产品，通过国际公开招标在全球范围优选建设资源。来自缅甸、印度、中国、美国、德国、英国等多国知名企业携手挑战“不可能”，严把建设质量关。

贯穿绿色先行理念。可研阶段就开展环境评价、社会评价；施工过程严控作业带范围，引入独立的第三方环境监理，全过程监控施工人员和设备作业活动，确保工完、料净、场地清。中缅油气管道公司还因地制宜制定了沿线水土保持与生态恢复方案，减少环境足迹。

中缅油气管道跨越河段。中油国际管道公司供图

挑战世界管道建设史上难度之最的“超级工程”。管道施工线路长、难点多，穿跨越8条海沟、无数条大江河流，途经海洋、高山、滩涂、丘陵、峡谷等地貌和地震带，所经若开山脉地势最高落差逾1300米，南塘河大峡谷陡坡最高达70度。当地旱季高温，雨季降水集中，社会依托水平较差，施工条件相对受限。面对困难和挑战，中国石油海外管道团队率领参建各方团结协作、形成合力，发扬“石油精神”攻坚克难，战酷暑、防蚊蛇，肩扛手推、翻山越岭，鏖战800公里，分阶段、分步骤，高质高效推进工程建设。

经过3年艰难施工，2013年5月30日，中缅天然气管道如期完工，米坦格河跨越、伊洛瓦底江穿越等8大控制性工程顺利告捷。机载激光雷达测量、管道防腐等工艺技术取得重大突破，达到国际先进水平。全线管道焊接一次合格率达到98.68%，管线埋深合格率达到100%，超过国际同类管道工程的质量指标，得到世界瞩目和同行赞誉。

践行“智慧+实干”，高标准争创“世界一流”企业

十年坚守担当，大山深处、孤岛岸边，恪守安全生产底线，坚持创新驱动，引领高质量发展步伐。

天然气管道输送属于高危风险行业。中缅天然气管道途经的若开山区、缅北山区地质条件复杂，在雨季面临洪水、泥石流等多重灾害。

十年来，中缅油气管道公司把管道安全稳定运行作为生产首要目标，深度识别运行风险，从管道本体、运行调控到安全环保，多维度发力、系统性部署，精耕细作、统筹发展，筑牢管道安全平稳运行防线。

管道本体和站场设备设施的稳定可靠是前提。中缅油气管道公司以风险问题为导向，不断强化管道完整性管理。全线177名训练有素的巡护人员严格按照标准完成线路人工检查，同时应用利用卫星遥感技术定期进行线路地质灾害和高后果区监测，加强风险排查、隐患治理，合理安排设备设施维检修，及时消除重大隐患，确保设备设施完好。

此外，管道沿线专门设置1个维抢修中心和3个维抢修队，配置各类特种车辆、应急物资、维抢修工器具，定期组织各类事件演练，自有维抢修专业人员训练有素，应急状态下能够快速响应、完成抢修任务。

科学的调控协调和生产管理保障着输气的稳定性。中缅油气管道公司建立了完备的调度管理体系，由专业技术人员值班值守，借助先进的SCADA系统对管道运行状况进行24小时实时监控和数据采集，不断优化输气工艺，提升管输效率。今年4月，管道上游气田海上平台按计划实施年度检修，为满足缅甸当地分输用气需求，中缅油气管道公司多次与上下游相关方沟通协调，最终达成关于停输期间使用管存气保障缅甸境内下载需求的一致意见，有力保障了对缅分输任务顺利完成。

安全防线是输气企业的“底线”“红线”。针对管道企业特有的安全风险，经过多年实践，中缅油气管道公司建立起 “层层负责、人人有责、各负其责”的安全环保责任体系，以HSSE体系建设为主线，以风险管控和隐患治理为抓手，将安全环保责任落实每名员工。

目前，中缅油气管道公司借助信息化管理手段，实现按“全部区域”“全部设备”“全部岗位”“全部活动”原则开展危害因素辨识与风险评价，已累计识别各类危害因素5254项，建立了风险清单，全面提高安全管理水平。特别是社会安全风险防控方面，中缅油气管道公司以“人防、物防、技防、信息防”，加强管道、站场、营地安全防护，建立与管道所在地区政府、社区治安警局的高效沟通机制，政府、社区、公司三方共同保障管道安全平稳运行。2020年、2022年，中油国际管道公司两次荣获公安部、国资委联合主办的全球公共安全合作论坛（连云港）“海外安防优秀实践奖”。

助力“民心相通”，互利共赢孕育国际能源合作典范

十年砥砺奋进，任凭国际风云变幻，厚植胞波情谊，蓄力攻坚、合作共赢，在平凡中书写奋斗故事，在坚守中创造非凡价值。

践行“共商、共建、共享”理念的中缅油气管道项目，不但为我国油气进口多元化格局提供了西南新路径，更加有效缓解了缅甸当地能源不足，充分带动当地社会、经济和就业的发展，已成为“一带一路”在缅实施的先导示范和新时代中缅胞波友谊的有力见证。

油轮在皎漂马德岛30万吨级码头向中缅原油管道卸油。中油国际管道公司供图

每年中缅天然气管道为当地带来巨大的直接经济收益，包括国家税收、投资分红、路权费、过境费以及培训基金等。2020年12月，天然气和原油合资公司SEAGP/SEAOP荣获缅甸电力能源部“突出贡献奖”。

按照股东协议，每年可在缅甸境内下载占管输量20%的天然气，用于推动缅甸经济发展及改善人民生活质量。中缅天然气管道投产刚刚40天，就实现了皎漂首站向当地天然气发电厂分输供气发电。皎漂居民用电从每天的三四个小时，一举增加到全天24小时不间断，彻底告别了昔日的电荒。由此，皎漂市也成为若开邦第一个使用天然气发电并实现24小时通电的城市。目前，中缅天然气管道通过皎漂、仁安羌、当达、曼德勒分输站在缅分输下载的天然气正源源不断用于直供发电厂与沿线工业用户，有效缓解缅甸电力紧张局面，为当地提供优质能源，推动缅甸经济发展，改善人民生活质量。

管道自建设以来，持续不断在缅开展社会援助，积极履行企业社会责任，使缅甸管道沿线民众的教育、医疗、供水、供电等民生得到改善。缅甸掸邦北部的温坝、曼文、半拉乃、外罗、栾联五个村庄地处中缅天然气管道阀室之间，是当地少数民族聚集地。由于地处缅北深山，交通、供电等基础设施极其落后，那里的321户家庭还依靠蜡烛、干电池在夜间照明，无法享受现代电器带来的便利。2016年，中缅油气管道公司了解情况后，向当地捐助太阳能板，并组织完成全部太阳能板的调试、安装工作，为2000名居民送去电力资源，让夜晚不再黑暗。

截至目前，中国石油及中缅油气管道公司已累计在缅实施社会经济援助项目395项。援建或修缮中小学教学楼并捐赠教学设备，援建医院、医疗站并捐赠救护车及医疗设备，援建道路、桥梁、供电设施、水井、供水管道、养老院附属设施等惠及缅甸民众近200万人。

尊重多元文化，促进民心相通。每年4月缅甸泼水节期间，管道沿线皎漂、曼德勒、仁安羌、木姐等驻地，中缅员工共同参与泼水欢庆，祈福新年、献上祝福。在中国春节、中秋节等节日，中方员工热情邀请当地雇员参加庆祝活动，了解中国传统文化。友好的交流、和谐的氛围打破了语言障碍、文化隔阂，让不同文化背景的员工增加了了解与信任，凝聚企业发展正能量。

“蓝金”动脉连通中缅，清洁能源走进城镇乡村，点亮工厂人家，助力两国社会经济发展，增进沿线民生福祉，打造中缅能源合作“旗舰”。

(责编：王禹蘅、杨牧)