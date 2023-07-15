新华社雅加达7月15日电（记者余谦梁 汪奥娜）当地时间7月14日，中央外办主任王毅在雅加达应约会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利。

王毅表示，中欧之间没有根本利害冲突，我们都主张多边主义，都支持世界多极化和国际关系民主化，都支持以联合国为核心的国际体系。今年是中欧建立全面战略伙伴关系20年，具有承前启后的重要意义。中欧加强沟通、增进信任、深化合作符合双方共同利益。欧方应进一步明确双方战略伙伴关系定位，推动中欧关系在现有基础上向前走，不能摇摆不定，更不能鼓励开倒车的言行。

博雷利表示，中国首先是欧盟的重要伙伴，这一定位十分清晰，也十分确定。欧盟坚定奉行一个中国政策，其核心内涵是世界上只有一个中国，台湾不是一个国家，欧盟从来不支持“台独”。欧盟愿同中国保持强有力的接触，发展建设性、稳定和长远的关系。中国在全球事务中发挥着关键作用，提出的全球倡议广受欢迎。欧方愿探讨加强双方的政策对接，推动务实合作取得更多成果。全球产供链你中有我、我中有你，欧中“脱钩”不现实，也不可能。欧盟不支持阵营对立和平行体系。“去风险”绝非针对中国，欧盟从无意阻碍中国的发展。

王毅强调，中国致力于建设更高水平开放型经济新体制，将继续向世界分享超大规模市场机遇。我们支持欧盟坚持战略自主，作出独立判断。愿同欧方优势互补、形成合力，发挥“1+1大于2”的效应，对接彼此提出的全球倡议，包括共建“一带一路”同“全球门户”计划的相互支持。中欧应秉持开放包容理念，共同推进全球化进程，共同维护自由贸易体系，共同反对保护主义，共同抵制单边霸凌。当前尤其要警惕将经济问题政治化、工具化，使“去风险”变成“脱钩断链”的代名词。

双方还就乌克兰问题交换了意见。王毅表示，中方支持建立均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，将继续致力于劝和促谈，为政治解决危机发挥建设性作用。

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