人民网雅加达7月21日电 （记者李培松）经过5天的运输，7月中旬，印尼拉维拉维项目32万吨级单点系泊设备从中国珠海运抵印尼巴厘岛巴板港口，设备如期安全运抵现场是项目海工作业的关键一步。 该项目为中石油管道局在印尼承建的第一个大型EPCC项目，也是中国企业首次承建印尼国家石油公司的项目。

印尼拉维拉维项目的52寸海管、32万吨单点系泊及17万方储罐，都是目前管道局承建的最大的储运设施。同时该项目为印尼国家战略项目，是印尼石油国家公司在巴厘巴板炼厂扩容配套改造项目，整体项目的投产实施将有效改善该地区成品油的需求缺口，且将辐射到整个加里曼丹岛，对于印尼新首都的建设支持及该区域的经济、民生发展等有着重要意义。

此次运抵印尼的32万吨级单点系泊设备为印尼拉维拉维项目重大关键性物资设备，也是单体价格最高、最为关键的一套设备，整套系统的设计标准要求高、建造周期长，面对困难和挑战，项目团队细化工期、严控成本、精准把控，确保了关键物资的按期到场。

目前，拉维拉维项目单点系泊设备的浮筒、管汇、锚桩、锚链、脐带缆等物资均已卸船并清关完毕。下一步，项目人员将做好单点系泊设备的仓储和维护保养，确保设备处于良好状态，平稳推动项目进展。

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