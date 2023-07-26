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巴西大体联主席：成都大运会不仅是竞技舞台，更是青年运动员交流的平台

2023年07月26日16:16 | 来源：人民网-国际频道
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巴西大学生体育联合会主席卢西亚诺·卡布拉尔。（受访者供图）

巴西大学生体育联合会主席卢西亚诺·卡布拉尔。受访者供图

人民网成都7月26日电 （记者张荣）成都第31届世界大学生夏季运动会（简称成都大运会）开幕前夕，巴西大学生体育联合会主席卢西亚诺·卡布拉尔接受了人民网记者的专访。他表示，即使因为疫情延期举办，但成都这座美丽、整洁、绿色的城市依然为世界准备了一场高水准、高质量的国际运动盛会。

巴西大学生体育联合会主席卢西亚诺·卡布拉尔（受访者供图）

巴西大学生体育联合会主席卢西亚诺·卡布拉尔。受访者供图

卡布拉尔告诉人民网记者，巴西将参加田径、游泳、羽毛球、篮球等共11个大项。其中，柔道、跆拳道、游泳和田径这4 个项目是巴西的传统项目，并且有望“开花”。“我们的目标是位列奖牌榜前20，跻身美洲大陆前三。” 卡布拉尔对记者表示。

卡布拉尔高度赞扬了成都大运会的组织工作。“这是一场最接近奥运会的比赛，成都大运会向世界彰显了中国的办赛水平和能力。”他说。

巴西大学生体育联合会主席卢西亚诺·卡布拉尔。受访者供图

巴西大学生体育联合会主席卢西亚诺·卡布拉尔。受访者供图

“从赛事宣传到人文关怀再到市容建设，成都大运会组委会的筹办能力不同凡响，这也侧面凸显了中国人的办赛能力，令人叹为观止。”他补充道。

卡布拉尔向记者透露，他个人曾多次到访过中国多个城市，包括广州、北京、成都等，而成都给他留下了深刻印象。“成都有很多公园，有宽阔的马路，有热心的市民，是一座集美丽、现代化、干净整洁于一体的魅力之城。”

作为巴西大学生体育联合会主席，卡布拉尔还阐述了大运会之于大学生运动员的意义。他对记者说：“大运会有助于大学生运动员未来体育职业生涯的发展，它不仅是一个竞技体育的舞台，更是一个促进青年运动员彼此交流的平台，这一点非常重要。”

巴西大学生体育联合会主席卢西亚诺·卡布拉尔（受访者供图）

巴西大学生体育联合会主席卢西亚诺·卡布拉尔。受访者供图

最后，卡布拉尔通过人民网向运动员们送上了寄语，希望巴西运动员们夺取佳绩，也同时希望所有参赛者都能享受比赛，珍惜这次难忘的经历。

(责编：崔越、常红)

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