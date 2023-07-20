龚婷

近年来，作为冷战历史产物的北约多次被作为自身成员国元首的法国总统马克龙猛批已陷入“脑死亡”。刚刚结束的北约维尔纽斯峰会则又一次暴露出，这一努力“续命”的军事同盟组织建立在“新冷战”迷思上的冒进和疯狂。

拱火递刀祸乱欧洲。乌克兰问题有其复杂的历史经纬，局势演变至今是各种因素共同作用的结果。其中，美国拉帮结伙制造地区对抗和北约多次东扩强化阵营对立显然难辞其咎。此次峰会前后，北约及其成员国在乌问题上唯恐天下不更乱，显著升级煽风点火力度。“北约—乌克兰理事会”正式成立并召开首次会议，美国宣布新一轮8亿美元对乌军援并运送极富争议的集束炸弹，英法德等国承诺提供逾15亿欧元军援。此前甚嚣尘上的乌克兰“入约”问题虽未落地，但此次峰会却做出“当盟国同意且乌满足条件时，北约将邀乌入约”的表态。乌危机已延宕超500天，欧洲承受的损失和痛苦与日俱增。美国高企的通胀倒是已超预期回落，然而通胀、能源、粮食、供应链等危机仍困扰着欧洲。显然，美国仍是危机的最大赢家，而欧洲已成为最大的输家之一。

染指亚太危害地区。正如澳前总理基廷所言，“北约正在将互相争斗的毒药出口到亚洲”。近年来，北约的战略野心日益膨胀，显著加强“印太”关注，强化与日韩澳新等“伙伴国”准机制化合作，加快推动军事力量入亚。此次峰会前，北约秘书长斯托尔滕贝格公开撰文称，北约将加强同欧洲、“印太”伙伴合作，捍卫所谓“基于规则的全球秩序”。此次峰会宣言更是不加掩饰地大搞“威胁膨胀”，“‘印太’地区对北约很重要，该地区事态发展可能直接影响欧洲—大西洋安全”。日韩澳新四国领导人第二次高调参会，北约在日本设立联络处议题一时间甚嚣尘上。北约持续“东进”的态势有百害而无一利，只会挑动阵营对立、加剧地区紧张。

污蔑中国居心叵测。继北约在2022年新版战略概念文件中把中国定义为“系统性挑战”，以及2022年北约马德里峰会热炒中国议题以后，此次峰会又成为抹黑中国的新高潮。峰会宣言公然污称所谓“中国挑战北约利益、安全和价值观”，翻炒所谓“中国颠覆国际秩序论”和“中国经济胁迫论”，歪曲罔顾基本事实，充斥冷战思维和意识形态偏见。北约频繁“碰瓷”中国，甚至把中国影射为“假想敌”，无非是盘算着给“东进亚太”炮制所谓“正当性”，谋求获得全球霸权、实现“竞赢中国”。透过现象看本质，拥有31个成员国的北约已沦为美国霸权的工具，服务于美国护持全球霸权的私利。

纵观历史，抱持冷战思维的北约始终劣迹斑斑，是全球麻烦的制造者、世界和平稳定的系统挑战者。当今世界，求和平、谋发展是人心所向，大势所趋。世界不需要“新冷战”，北约注定难得人心。

（作者是中国国际问题研究院美国研究所副研究员）

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