程宏亮

近日落幕的北约维尔纽斯峰会不仅在乌克兰问题上持续拱火，还企图搅乱亚太安宁，并对中国进行了毫无根据的抹黑和指责。尽管竭力展现“共识”，但此次北约峰会并未就关键问题达成一致，反而暴露了北约内部深层分歧。

其一，暴露了北约在聚焦欧洲和转向亚太之间的分歧。美国和其他少数北约国家，加上此次应邀参会的“亚太四国”之一的日本，一直都在推动北约转向亚太，以服务美国的对华冷战思维。峰会主办国立陶宛为此在峰会前匆忙发布了该国的所谓“印太战略”，试图在该问题上“带风向”。但大多数欧洲国家并不想将阵营对立的戏码复制到地球另一端的亚太，为此对北约亚太化提出了异议。法国总统马克龙在峰会结束后表示，北约是北大西洋组织，而日本不在北大西洋。

其二，暴露了乌克兰是否应成为北约成员国的分歧。北约一些成员国出于自身利益考量，极力推动乌克兰“入盟”，可遭到美国等成员国的反对。尤其美国担心此时允许乌克兰加入，就须履行北约有关集体防御的规定而与俄罗斯兵戎相见，从而可能引发第三次世界大战甚至核战争，不履约则会对其自身和北约声誉构成打击，这些都是拜登政府极力避免的情景。美国战略界也普遍认为，北约虽已“实质性”参与乌克兰危机，让乌克兰加入只是“给其名分”，却会使美国遭遇战略挑战，因此不能允许乌克兰加入，该主张被拜登政府接受。作为折中和安抚方案，北约向乌克兰提供了一个没有确切时间表的“路线图”，同时加大对其军援力度，延续了此前一直“拱火”的做法。

其三，暴露了北约东翼和西翼成员国之间的分歧。北约利用乌克兰危机吸纳芬兰和瑞典成为新成员而实现再度扩容，使其在东翼方向对俄罗斯形成更紧密的包围和更直接对峙之势，俄欧间的战略缓冲带因此近乎消失殆尽，永久性改变了欧洲的地缘格局，北约和俄罗斯的矛盾因此会更尖锐、更难解决且长期化。在此情形下，部分国家为获得美国的永久“保护”，在诸多问题上甘愿为美“打前站”、甚至“搞冲锋”，有时还在欧洲内部起到“尾巴摇狗”的作用。对法德等传统欧洲大国而言，虽然在安全上确实要依赖美国和北约，但是也希望能保持一定的战略自主，而非完全追随美国的战略节奏。这就使它们与上述国家在如何与中国打交道等问题上出现一定分歧。

作为冷战的产物，北约本应随着冷战结束退出历史舞台，但在现实中反而是一再借助战争和冲突实现“续命”和扩容。此次峰会上，北约企图利用乌克兰危机实现再度“激活”甚至是强化。正如其成员国在此次峰会上看似形成“共识”，其实包含较多分歧所表明的那样，除非北约能彻底摆脱冷战思维，尤其避免成为大国直接对抗的工具，否则日益复杂的现实会进一步扩大并激化其内部分歧，进而对其自身产生反噬作用。对美国而言，利用制造冲突甚至战争的方式去掌控北约国家，迟早面临信誉破产。

（作者是中国现代国际关系研究院美国研究所研究员）

(责编：徐祥丽、杨牧)