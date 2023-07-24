总台央视记者：柬埔寨人民党宣布赢得第七届全国大选。中方对此有何评价？对中柬关系未来发展有何期待？

毛宁：作为好邻居和好朋友，我们热烈祝贺柬埔寨顺利举行第七届全国大选，祝贺柬埔寨人民党在洪森主席带领下赢得大选，预祝柬埔寨顺利产生新一届国会和政府，相信未来柬埔寨将在国家建设发展中取得更大成就，给人民带来更多福祉。

近年来，在两国领导人战略引领下，中柬关系发展势头良好，双方高度互信、密切合作、相互支持，为促进地区合作、维护国际公平正义作出贡献，成为国与国之间友好相处、互利共赢的典范。今年是中柬建交65周年，也是“中柬友好年”，中方愿同柬方共同努力，传承世代友好，加快构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体，更好地造福两国人民。

韩联社记者：最近，韩国多地收到可疑国际包裹。台湾当局称，此包裹最初是从中国大陆寄出，途径台湾转机后到达韩国。韩国外交部表示，已要求中方确认相关事件。中方是否就此进行调查？

毛宁：中方已经收到了韩方的协查请求，正在进行有关调查。我们将与韩方保持沟通。

共同社记者：7月23日，日本针对半导体制造设备的出口管制正式生效，中方有何评论？

毛宁：日方不顾中方严重关切，执意出台和实施对华指向性明显的出口管制措施，中方深感不满和遗憾，已在不同层级向日方提出严正交涉。

近年来，个别国家将经贸问题政治化、泛安全化，包括滥用出口管制措施在内，频繁动用行政手段强推高科技领域“脱钩”“断链”。这些错误做法违背市场经济规律，违反自由贸易原则和国际经贸规则，不仅让相关企业蒙受损失，也影响地区乃至全球半导体产业链供应链的安全和稳定。

中方敦促日方从中日经贸合作全局和自身长远利益出发，恪守国际经贸规则，不得滥用出口管制措施，避免有关举措干扰两国正常半导体产业合作。我们将密切关注管制政策的影响，坚决维护自身利益。

《北京青年报》记者：中国驻新加坡、文莱使馆已宣布中方将恢复对新加坡、文莱公民单方面免签政策，请问中方有何考虑？

毛宁：为了更好地便利两国公民来华，中方决定自7月26日0时起恢复对新加坡、文莱持普通护照来华经商、旅游观光、探亲访友和过境人员15天免签入境政策。希望新加坡、文莱两国与中方共同努力，为人员往来提供更多便利。

法新社记者：法国总统外事顾问上周称，中国正向俄罗斯提供一些物品，这些物品可能在乌克兰被用作军事装备。中方能否证实？

毛宁：中国不是乌克兰危机的制造者，不是危机的当事方。我们始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈。在军品出口问题上，中方一向采取慎重、负责的态度，严格按照国内政策、法律和承担的国际义务行事，这和一些北约国家拱火浇油的做法完全不同。

新华社记者：据报道，中日两国外交部亚洲司长磋商7月22日在东京举行。能否请发言人介绍更多情况？

毛宁：正如你所说，7月22日，也就是上周六，外交部亚洲司司长刘劲松在东京同日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕举行了本年度第三次工作磋商。磋商坦诚、深入，有交锋也有交集。中方就日方强推福岛核污染水排海问题阐明严正立场和坚决反对的态度，敦促日方切勿仓促行事、一意孤行。双方都认为，应以中日和平友好条约缔结45周年为契机，保持各层级接触，加强务实合作和人文交流。双方还就共同关心的国际地区问题交换了意见，同意继续开展这一机制性磋商。

东方卫视记者：据报道，20日，美国中央情报局局长伯恩斯出席阿斯彭安全论坛时应询称，美在华情报网络重建已取得进展，正努力构建强劲的人力情报收集能力，以补充其他情报获取渠道。中方对此有何评论？

毛宁：我们注意到有关报道，对此表示关切。美方一边反复散布所谓中国间谍、网络攻击的虚假信息，一边毫不掩饰地宣称要针对中国开展大规模情报活动。这本身就很说明问题。中方将采取一切必要措施，坚决维护国家安全。

俄新社记者：俄罗斯国防部早前发布消息称，7月22日，俄新社和《消息报》信息中心地址遭到乌军炮击，俄新社记者茹拉夫廖夫被集束炸弹炸伤后在撤离期间离世，多名俄罗斯记者不同程度受伤。中方对此有何评论？中国外交部能否评价中方对乌方使用集束弹药问题的立场？

毛宁：早在美国宣布向乌克兰提供集束弹药时，中方就已明确表示，不负责任地转让集束弹药极易引发人道主义问题。我们敦促有关各方切实遵守国际人道法，保护包括记者在内的平民安全。

中方始终认为，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。希望各方致力于政治解决危机，共同推动局势缓和。

彭博社记者：美国国务卿布林肯上周末称，国际社会急切希望美中负责任管控两国关系，他敦促中方作出努力。外交部对此有何回应？

毛宁：中方始终按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则来看待和发展中美关系，我们希望美方同中方相向而行，推动中美关系重回健康稳定的发展轨道。这不仅符合中美两国人民的利益，也是国际社会的普遍期待。

法新社记者：七国集团、欧盟、澳新、韩国共同呼吁中国阻止朝鲜利用中国领海逃避联合国的制裁，他们在致中国常驻联合国代表张军大使的联名信函中称，对多艘油轮在中国领海的存在感到担忧。中方对此有何回应？

毛宁：在执行安理会决议问题上，中方一贯认真履行承担的国际义务。

乌通社记者：自俄罗斯7月17日退出黑海粮食协议后，俄军每日对乌克兰港口城市敖德萨发起导弹和无人机袭击。周日晚，俄军袭击受《世界遗产公约》保护的敖德萨历史中心，摧毁29处历史遗迹。多国及国际组织强烈谴责俄方袭击，特别是联合国教科文组织表示，根据联合国安理会第2347号决议，故意破坏文化遗址可能构成战争罪。中方作为联合国教科文组织创始国之一，一贯呼吁保护世界文化遗产。你对此事件有何评论？中方是否已就此事与俄方接触或计划与俄方接触？

毛宁：关于乌克兰危机，中方的立场是一贯和非常明确的。我们希望各方致力于政治解决危机，共同推动局势缓和。

法新社记者：中央外办主任王毅将于今日在南非出席金砖国家会议。中方对此次会议有何期待？

毛宁：关于王毅主任出席金砖国家安全事务高级代表会议的情况，我们会及时发布消息，请你保持关注。

(责编：胡永秋、白宇)