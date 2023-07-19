王广大

中国推动构建新型国际关系是要走出一条国与国交往的新路，为构建人类命运共同体创造条件。中国同阿尔及利亚都是具有重要影响力的发展中大国和新兴经济体的代表，双方始终坚持相互尊重、维护公平正义、强调合作共赢，很好体现出了新型国际关系的主要内涵。

双方秉持“相互尊重”原则

自古以来，中国与阿尔及利亚人民相亲相近，平等相待，相互支持。1958年阿尔及利亚解放战争期间，中国成为第一个承认阿尔及利亚临时政府的非阿拉伯国家。1963年，中国向阿尔及利亚派出第一支援外医疗队，开创了中国援外医疗队的历史。1971年，阿尔及利亚成为恢复新中国在联合国合法席位的“两阿提案”国之一，为新中国对外合作赢得新平台、新机遇作出突出贡献。

伙伴关系是构建新型国际关系的重要路径。2004年，中国同阿尔及利亚建立战略伙伴，双方交往日益密切。2014年，阿尔及利亚成为首个同中国建立全面战略伙伴关系的阿拉伯国家，两国签署第一份全面战略合作五年规划，有力引领两国各领域交流合作。2016年，中国成为阿尔及利亚第一大出口国，超过了法国等其他欧洲国家。2018年，阿尔及利亚加入“一带一路”倡议。

中阿双方相互欣赏，美美与共。阿方赞赏“一带一路”倡议为发扬合作、团结、共赢价值观发挥的积极作用，支持中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。中方赞赏阿方支持全球发展倡议并已作为首批成员加入“全球发展倡议之友小组”。阿方提出加入“金砖国家”合作机制的要求，中方表示欢迎阿方加入金砖国家大家庭。

中阿双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。阿方始终恪守一个中国政策，在台湾、涉疆、人权等问题上旗帜鲜明支持中方正义立场，不将人权问题政治化或作为国际关系施压工具。中方支持阿方为维护国家安全稳定作出的努力，支持阿方走符合自身国情的发展道路，反对外部势力干涉阿内政，赞赏阿方为实现全面经济振兴所采取的发展举措。

共同捍卫国际公平正义

中国同阿尔及利亚在国际事务中有相近的立场，都主张多边主义，反对单边主义，主张以国际法和联合国宪章的宗旨和原则为基础，建立民主、公正、平等的新型国际关系和国际秩序。双方在国际和地区事务中保持密切沟通与协调，为维护发展中国家合法权益和世界和平稳定发挥重要作用。

中阿都强调，在处理国际事务上坚持公平正义原则，促进地区热点问题的和平政治解决。双方都主张，应根据联合国有关决议解决巴勒斯坦问题，确保巴勒斯坦人民建立以1967年边界为基础，以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国的权利，实现中东安全稳定。中方一贯高度重视巴勒斯坦问题，坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，并为此付出了不懈努力。2022年10月13日，14个巴勒斯坦政治派别在阿尔及利亚首都阿尔及尔就内部和解达成协议，签署《阿尔及尔宣言》，中方对巴勒斯坦各派就内部和解达成协议及阿尔及利亚为此所作努力表示赞赏。

2022年5月10日，中国人民对外友好协会与包括阿尔及利亚中国友好协会在内的阿拉伯中国友好协会联合会达成广泛共识，一致通过《中国—阿拉伯国家友好组织关于维护世界公平正义、实现共同发展的宣言》。宣言高度赞赏世界上绝大多数国家坚持公道正义的坚定立场和维护世界和平稳定的坚定决心。

合作共赢见实效

近年来，在习近平主席和特本总统战略指引下，中阿关系全面、深入发展，两国政治互信不断深化，在共建“一带一路”框架内开展了富有成果的务实合作。2020年10月，“一带一路”建设的标志性项目阿尔及利亚大清真寺正式对外开放。该项目被称为阿尔及利亚“千年工程”、地中海畔的耀眼明珠，由中建阿尔及利亚公司与中建三局三公司联合承建，是中国企业“走出去”的典范，也是中阿友谊的象征。中阿合作的重要成果还包括阿尔及利亚第一颗通信卫星阿星一号、奥兰奥林匹克运动场、中国-阿尔及利亚中医中心等等。

中国企业为阿尔及利亚实现境内和区域互联互通作出重要贡献。由中国公司参与建设的东西高速公路项目，链接阿尔及利亚东西部，全长1216公里，是马格里布地区高速公路网的重要环节，对于区域互联互通具有重要意义。南北高速公路是贯穿阿尔及利亚南北向的交通大动脉，中国建筑股份有限公司承建的53公里项目穿越阿北部阿特拉斯山脉，是整个高速公路上施工难度最大的一段，2020年12月实现正式通车。

近年来，阿尔及利亚为改变以油气出口为主的单一经济模式，制定多元化发展战略。2021年4月，中国和阿尔及利亚共同出资开发储量达35亿吨的加尔朱拜拉特铁矿项目。2022年3月，阿尔及利亚-中国化肥公司成立，中阿企业将投资70亿美元建设首个磷酸盐一体化项目，投产后年产能达540万吨。2022年5月，中国石油化工集团国际石油勘探与开发公司和阿尔及利亚国家石油天然气公司达成协议，计划在25年时间里合作开发涉及投资金额达5亿美元的扎尔扎油田近亿桶石油。

阿尔及利亚一直是中国最大的海外工程承包市场之一，也是中国在非洲的四个最大投资国之一。2019年，中国成为阿尔及利亚第一大贸易融资国，占其进口总量的17%。中阿贸易额从2003年的10亿美元增加到2019年至2020年间的90多亿美元。2022年11月，中阿两国外长签署《中阿全面战略合作五年规划（2022—2026年）》，这是自2014年两国建立全面战略伙伴关系以来，双方签署的第二项为期五年的全面战略合作计划，旨在进一步加强中阿在贸易、能源、农业、科技、太空、卫生、人文交流、文化等各领域合作，加强两国发展战略协调。

在中国同阿尔及利亚建交65周年之际，特本总统任内首次访华。习近平主席同特本总统举行会谈，双方签署农业、交通、科技、电信、城市可持续发展、贸易、航天、检验检疫、能源、教育、体育等领域多项双边合作文件，发表《中华人民共和国和阿尔及利亚民主人民共和国联合声明》。中阿双方将在两国元首引领下，赓续传统友谊，共同推动中阿全面战略伙伴关系取得更大发展。

新型国际关系是对联合国宪章宗旨和原则的继承与发扬，也是对传统国际关系的超越和创新，更是各国应对当前世界之变、时代之变、历史之变的重要手段和途经。中国同阿尔及利亚构建以相互尊重、公平正义、合作共赢为特征的新型国际关系，深化全面战略伙伴关系，扩大共同利益、加强相互支持、应对世界动荡变革期的各种全球性危机和挑战，具有示范作用和典型意义，有利于促进地区发展、维护世界和平。

（作者是上海外国语大学教授，中阿改革发展研究中心秘书长）

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