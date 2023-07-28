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在中老铁路上有这样一位乘务员，“只要乘客一开口讲话”，她便知道其来自哪里，然后熟练地转换汉语、英语、傣族语、泰语和老挝语进行沟通，确保游客顺利乘车。“我也算是中老铁路的见证者。”她说道。

身穿深蓝色制服、佩戴淡蓝色丝巾，衣服上印着云南山茶花，她就是中国铁路昆明局集团有限公司昆明客运段高铁五队的乘务员依波逢。看上去还有些稚嫩年轻的她，已经在这里工作一年半的时间了。

依波逢在昆明南站列车站台。新华社记者 吕帅 摄

阴差阳错，从陌生到熟悉的老挝

依波逢大学里学习的是应用老挝语专业，毕业后进入昆明局集团公司，成为中老铁路国际列车班组的乘务员。这些看似顺理成章的经历，却曾是依波逢从未想过的人生道路。

依波逢是一名土生土长的傣族人，她从小便能熟练掌握汉语和傣族语。2017年报考大学的时候，依波逢的首选专业是泰语专业。她想象自己毕业之后应该会成为一名翻译、一名导游，再或者一名老师。

可命运总是阴差阳错。因为担心分数不够，依波逢在慎重的考虑下临时更换了报考的专业，由热门的泰语改成了冷门的老挝语。事实上，相较于泰国，在地理距离上老挝离依波逢更近，与她的家乡西双版纳接壤。可是由于交通条件和文化交流的影响，彼时的老挝和老挝语对于依波逢来说，还是陌生的国度和语言。

2019年9月，依波逢获得去老挝首都国立大学留学的机会。留学期间，依波逢在学习之余，还积极了解老挝的风土人情和民族习俗。她参加了当地人的婚礼、感受了隆重的传统节日，还常常观看老挝语版本的中国电影，这些不仅帮助她更好地学习了老挝的语言文化，也在她的心中埋下了“做中老友谊使者”的种子。

依波逢和老挝师生。受访者供图

学习的过程也面临着诸多考验，让依波逢印象最深刻的是她参与的中老铁路的翻译工作。铁路运行不同于日常交流，专业词汇的学习是依波逢首先面临的问题。除此之外，由于发展程度的不同，许多物品此前在老挝国内并没有出现，自然也谈不上能找到对应的词汇，如何翻译出准确的词汇，是她们面临的又一难题。依波逢和她的伙伴们克服了种种困难，通过学习出色地完成了中老铁路相关的翻译工作，为中老铁路的开通做好了语言翻译上的准备。老挝和老挝语对依波逢来说，已经成为生命中不可或缺的一部分。而一个新的关于中老铁路的故事也拉开了序幕。

“三大于十”，梦想照进现实

依波逢的家乡位于云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐满镇的景龙村。2017年，她从西双版纳来到昆明上大学。求学之路并不容易，500多公里的路程，她需要乘坐十小时的大巴才能到达。每次路过昆明站或昆明南站时，她总是希望家乡也能通铁路，上学和回家都不用经受漫长的颠簸。

西双版纳的地形地势较为复杂，总体来说四周高，中间低，断裂带多，交通不便。中老铁路开通前，很多在西双版纳生活的人很难走出家乡。“我的外婆那一辈去过的最远的地方是我们州的景洪市。”依波逢说。

2023年4月13日，中老铁路国际客运正式开通。依波逢计划今年9月份，让外婆乘坐从家乡始发的列车来到昆明。

依波逢上大学时的梦想终于照进了现实，回家不再经历十小时的漫长颠簸。“我回家的路真的很方便，三四个小时就可以到了。”

中老铁路的建成，不仅给当地人带来了出行上的便利，也带动了旅游业的发展，促进了人流货流的流通。西双版纳州交通运输局副局长郭杉说道，中老铁路通车以来，铁路运输在西双版纳州客货两旺，围绕铁路配套设施与产业不断完善、沿线经济发展呈现良好态势。

列车开行，老挝由“锁”至“联”

2023年4月13日8时08分，D887次复兴号动车组列车准时从云南省昆明南站驶出，开往老挝万象，标志着中老铁路国际旅客列车正式开行，昆明至万象间实现乘火车当日通达。根据昆明铁路局数据，截至今年6月30日，中老铁路已累计发送旅客1730万人次。

数字的背后是中老两国人民生活的真实改善。老挝作为东南亚地区唯一的内陆国，被称为“陆锁国”，交通不便不仅锁住了与外界的交流沟通，更锁住了当地的经济发展。中老铁路的开通，让老挝由一个“陆锁国”成为一个“陆联国”，交通条件的改善不仅促进了当地的经济发展，更显著地改善了民众的生活。

依波逢在老挝留学时的外教就是老挝人。“他们从万象到琅勃拉邦只能乘坐大巴车或者私家车，路上就要10个小时左右的时间。”依波逢说，“而现在中老铁路开通之后，只需要2个小时。”

对于许多老挝人来说，中老铁路就是这样一条方便了他们去亲戚家探亲、去参加朋友婚礼的道路。依波逢在工作中常常碰到的场景就是一家子偕老带幼一同出行，在她的眼中这些老挝人是如此淳朴亲切，她总是认真地给他们进行翻译，提醒他们安全注意事项，为他们提供力所能及的帮助。

随着中老铁路的开通，越来越多的老挝民众也开始了解中国。据依波逢介绍，今年暑期已经有不少老挝的旅游团队乘坐中老铁路来到西双版纳旅游，每趟列车的跨境客流量可达200多人。

中老铁路。昆明铁路局供图

这些充分表明，中老铁路是一条发展路、幸福路、友谊路，为两国人民带来巨大福祉，为深化区域联通作出了重要贡献。

依波逢往返于中老之间，她的脖子上始终戴着一条丝巾。丝巾上的一边为绿色线条，象征着中国开往老挝的复兴号，另一边为蓝色线条，象征着老挝开往中国的澜沧号。丝巾缠绕，系牢友谊之结；中老铁路，正绽放友谊之花。

（作者是清华大学新闻与传播学院国际新闻传播硕士）

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