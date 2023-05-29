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泰国华文教师公会成立44周年联欢大会隆重举行

2023年05月29日15:17 | 来源：人民网-国际频道
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泰国华文教师公会成立44周年联欢大会会场。人民网记者 孙广勇摄
泰国华文教师公会成立44周年联欢大会会场。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷5月29日电 （记者孙广勇）5月28日，“泰国华文教师公会成立44周年联欢大会暨2023年度泰国优秀华文教师表彰大会”在泰国中华总商会隆重举行。中国驻泰王国大使韩志强、泰国中华总商会主席林楚钦、泰国华文教师公会主席罗宗正等嘉宾与来自泰国各地的侨届代表、华文学校校董、校长、华文老师和众多华教热心人士约600人共同参盛，是泰国自新冠疫情以来召开的规模最大的全国性中文教育盛会。

大会主席林嘉南致辞表示，泰国华文教师公会成立44年来始终坚持团结泰国华文教师群体，服务泰国华文教育发展，传承和弘扬中华语言文化。尤其是近年来，泰国华文教师公会开展了丰富多彩的华文教育活动，取得了显著的成就，赢得了广泛的赞誉。

“语言是国际交往必不可少的桥梁，在当今这样一个全球化时代，在中国已成为140多国和国际组织主要贸易伙伴的今天，世界各国需要更多中文人才，无数外国青年希望掌握中文。投身国际中文教育，是在帮助外国青年梦想成真，是在助力中外友好合作，是在支持世界和平与发展。”韩志强说，“泰国华文教师公会是泰国最具影响力的中文教育组织之一。多年来，公会秉持‘努力推广中文教育工作’的初心宗旨，积极开展中文教育相关活动。”

林楚钦致辞表示，泰国华侨华人众多，心系祖国，爱国爱乡，是华文教育事业的坚定支持者和推动者，我们将与全体华文教育工作者一道，共同在海外传播中华文化，讲好中国故事。

罗宗正致辞表示，泰国华文教师公会是一个有传承、有创新的组织，成立44年来开展了大量的华教工作。近年来，拓展华文教师系列线上培训，启动常态化“泰国华文教师交流日”，搭建中国大学对泰招生线上宣讲平台，成立泰国华文教师公会学术组等等。今年，还做了一个新的尝试，由泰国华文教师公会牵头，联合泰国曼谷华教促进会、泰国北部华文民校联谊会、泰国中部华文民校联谊会、泰国东北部华文民校联谊会、泰国西部华文民校联谊会、泰国南部华文民校联谊会、泰国东部华文民校联谊会、清迈地区华人村华文教师联谊会，推选出134位“2023年度泰国优秀华文教师”。获奖教师将获得九家单位联合出具的表彰荣誉证书和每人10000泰铢奖金。尊师重教，传播和传承中华民族语言文化是我们的共同的坚守和期待，泰国华文教育工作者正满怀激情、斗志昂扬的奋力前行！祝愿泰国华文教育的明天更美好！祝愿中泰两国的友谊更坚固！

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(责编：苏缨翔、杨牧)

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