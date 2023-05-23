七国集团应该反躬自省，而不是继续肆意妄为。只有停止搞封闭排他的“小圈子”，停止遏制打压他国，停止挑动阵营对抗，回到对话合作的正确道路上来，七国集团才能避免成为世界和平、稳定、发展的绊脚石，才能避免被时代大潮淘汰

5月21日，七国集团广岛峰会在一片抗议声中闭幕。七国集团嘴上喊着“迈向和平、稳定、繁荣世界”“维护基于法治的国际秩序”，但广岛峰会在应对全球性挑战方面缺少行动，却在干涉别国内政方面肆意妄为，在挑动分裂对抗方面有增无减。峰会发表联合声明等文件，炒作一系列涉华议题，肆意抹黑攻击中国，粗暴干涉中国内政，赤裸裸挑战战后国际秩序，严重违背国际关系基本准则，充分说明七国集团已经成为美国霸权的私器，西方“小圈子”正在成为世界和平稳定的风险源、国际秩序的破坏者。

七国集团在台湾问题上的错误言论，是其挑战战后国际秩序的明证。台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。一个中国原则是维护台海和平稳定的定海神针。七国集团在乌克兰问题上大谈要尊重别国主权和领土完整，在台湾问题上却只谈要维护台海和平，绝口不提反对“台独”，这是赤裸裸的“双标”，是对“台独”势力的纵容支持，其结果只会玩火自焚。近年来，美国不断在台湾问题上“切香肠”，歪曲、篡改、虚化、掏空一个中国原则，美国高官甚至声称台湾问题不是中国内政。此次七国集团峰会配合宣扬台湾问题对国际社会安全与繁荣有重要影响。这充分说明，七国集团正在沦为“以台制华”的帮凶，似乎要选择站在战后国际秩序的对立面。

七国集团在东海、南海、涉港、涉疆、涉藏等问题上鹦鹉学舌，老调重弹，散布美国近年来处心积虑制造的种种谎言，并试图倒打一耙以所谓“经济胁迫”影射中国，根本目的是抹黑中国形象，兜售“中国威胁论”。七国集团成员自身治理乱象不断、人权劣迹斑斑，却一再打着民主、人权的旗号，在涉港、涉疆、涉藏问题上干涉中国内政，尽显虚伪霸道。当前东海、南海局势总体保持稳定，七国集团利用涉海问题挑拨地区国家关系，才是在给东海、南海稳定制造风险。美国大搞单边制裁、长臂管辖、“脱钩断链”，把经贸关系政治化、武器化，才是“经济胁迫”的源头和集大成者。七国集团甘做经济胁迫的同谋和帮凶，完全是为虎作伥。

广岛峰会发表的联合声明，处处透出美国霸权的影子。广岛峰会的政治闹剧表明，美国正把其反华遏华图谋变为七国集团的共识。面对霸权国家变本加厉以“小圈子”挑动阵营对抗、破坏国际秩序、危害和平稳定，国际社会正义力量保持着高度警惕。国际社会不接受七国集团主导的、以意识形态和价值观划线的“西方规则”，不接受服务于“美国第一”和少数国家既得利益的“小圈子规则”，更不接受西方“教师爷”般的说三道四、指手画脚。“七国集团已成为一个被美国操纵的‘政治化团体’，代表不了全世界。七国集团做出的决定完全‘政治化’，是以牺牲世界上其他国家的利益为代价，为美国谋取政治和经济利益”“这样阻止其他国家发展的政治集团理应被历史淘汰”……这些正义声音表明了国际社会绝大多数国家对违背历史潮流的七国集团的真实态度。

七国集团峰会闭幕当天，联合国秘书长古特雷斯在广岛举行的一场新闻发布会颇为引人关注。古特雷斯细数了发展中国家面临的道德、权力和现实不公，并指出，“在一个多极化世界里，随着地缘政治分歧上升，数十亿人在食品、水、教育、医疗保健和工作等基本问题上苦苦挣扎，没有任何国家和国家集团应袖手旁观”，“在广岛，应该展示全球领导力和全球团结”。这些话代表了广大发展中国家对七国集团这一“富国俱乐部”的要求。然而，刻意拉拢发展中国家的七国集团不但充耳不闻、视若无睹、拒不回应，反而一意孤行破坏国际秩序、践踏公平正义，令广大发展中国家失望至极。美国政治学者帕拉格·康纳认为，七国集团已经不再胜任协调应对全球性问题，其峰会已经失去意义。

西方少数几个发达国家肆意干涉别国内政、操纵全球事务的时代已经一去不复返了。在国际社会特别是广大发展中国家战略自主意识不断上升的背景下，七国集团执意配合美国搞霸权霸道霸凌，只会让自己进一步陷入孤立状态。七国集团应该反躬自省，而不是继续肆意妄为。只有停止搞封闭排他的“小圈子”，停止遏制打压他国，停止挑动阵营对抗，回到对话合作的正确道路上来，七国集团才能避免成为世界和平、稳定、发展的绊脚石，才能避免被时代大潮淘汰。

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 17 版）

(责编：杨光宇、牛镛)