民进党当局为一党政治私利大搞政治操弄，频刷“国际存在”，妄图“以疫谋独”，是弃大道、走绝路。个别国家明里暗里支持怂恿，推波助澜，这种逆历史潮流而动、故意破坏国际规则的恶劣行径注定失败

5月22日，第七十六届世界卫生大会总务委员会和全会分别做出决定，明确拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。这是世卫大会连续第七年拒绝所谓涉台提案，充分说明一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战。

在中国台湾地区参与国际组织，包括世界卫生组织活动问题上，中方立场是一贯的、明确的，即必须按照一个中国原则来处理，这也是联合国大会第2758号决议和世界卫生大会25.1号决议确认的根本原则。2009年至2016年，台湾地区连续8年以“中华台北”名义和观察员身份参加世卫大会，这是在两岸均坚持体现一个中国原则的“九二共识”基础上，通过两岸协商作出的特殊安排。民进党自2016年上台以来，将政治图谋置于台湾地区人民福祉之上，顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。为了维护一个中国原则，捍卫联合国大会及世卫大会相关决议的严肃性和权威性，中方决定不同意台湾地区参加今年世卫大会，是正义且必要之举。

世界上主持正义的国家普遍理解和支持中方作出不同意台湾地区参加今年世卫大会的决定。一段时间以来，近140个国家明确支持中方立场，近百个国家专门致函世卫组织总干事或公开发表声明，重申坚持一个中国原则，反对台湾参会，强调台湾缺乏参与世卫大会的政治基础，涉台问题不应干扰会议进程等。这些正义之声充分说明世界上绝大多数国家在世卫大会涉台问题上秉持正确立场，也再次证明一个中国原则不容歪曲、否定和挑战，任何打“台湾牌”、搞“以台制华”的图谋都将以失败告终。

个别国家鼓动所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”，完全是妄图将卫生问题政治化，借台湾问题粗暴干涉中国内政。今年世卫大会召开前，美国国务院发表所谓声明，妄称“强烈鼓励”台湾地区参加世卫大会，并施压世卫组织不得阻挠。美国众议院外交委员会还通过一项所谓法案，称中国代表权不含台湾地区。美国罔顾国际法和国际关系基本准则，借涉台问题搞政治操弄，真正企图在于“以台制华”。正是在美国的指使和授意下，个别国家向世卫组织提交提案，试图以“补充项目”在世卫大会议程上讨论邀请台民进党当局参加会议。世卫大会迅速拒绝这份荒唐的提案，是对美国霸权霸道霸凌行径的又一记重击。

台湾民进党当局所谓不让台参加世卫大会将导致国际防疫体系“出现缺口”，纯属无稽之谈。中国中央政府始终高度重视台湾同胞的健康福祉。新冠疫情发生后，中国中央政府已向台湾地区通报新冠疫情超过500次。根据中方同世卫组织达成的安排，在符合一个中国原则的前提下，台湾地区的医疗卫生专家可以参与世卫组织的相关技术会议。仅过去一年，中国中央政府就批准台湾地区卫生专家参加世卫组织技术活动达到24批26人次。台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，能够及时获取和通报突发卫生事件信息。这些安排确保了无论是岛内还是国际上发生突发公共卫生事件，台湾地区均可及时有效应对。民进党当局拿参与世卫大会作文章，绝非出于防疫需要，而是借参会拓展台所谓“国际空间”，搞“以疫谋独”。

世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分的历史事实和法理事实不容置疑。民进党当局为一党政治私利大搞政治操弄，频刷“国际存在”，妄图“以疫谋独”，是弃大道、走绝路。个别国家明里暗里支持怂恿，推波助澜，这种逆历史潮流而动、故意破坏国际规则的恶劣行径注定失败。

《 人民日报 》（ 2023年05月24日 02 版）

(责编：杨光宇、牛镛)