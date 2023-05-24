夏庄

近日，七国集团广岛峰会在一片质疑声中结束。会后发表联合声明等文件，炒作涉华议题，妄谈台海局势，对东海、南海、涉港、涉疆、涉藏等问题和中国核力量说三道四，称反对单方面改变现状，并以所谓“经济胁迫”影射中国。美国大搞封闭排他的“小圈子”，挑动阵营对抗的司马昭之心，已经充分暴露在世人面前。

但是，当今世界已经不是七国集团幻想中的样子。七国集团自身实力不断下滑，内外挑战层出不穷，社会痼疾难以应对，对解决当今世界面临诸多全球性挑战无能为力，却还沉迷于“昨日的旧梦”，面对国际社会颐指气使，妄图打压遏制中国，到头来只会碰得头破血流。

七国集团嘴上唱着“迈向和平、稳定、繁荣世界”的高调，干的却是阻碍国际和平、损害地区稳定、压制他国发展的事情，这种做法毫无国际信用可言。七国集团张口“规则”、闭口“责任”，大谈“民主国家”“以规则为基础的国际秩序”，甚至大言不惭提到《联合国宪政》，煞有介事把自己装扮成一副“世人皆醉我独醒”的样子。但实际上，他们所说的国际规则，就是以意识形态和价值观划线的西方规则，就是“美国第一”、七国集团主导的“小圈子”规则。这样的规则，服务的是七国集团等少数国家的既得利益，而不是国际社会的共同利益。从这样的立场出发遏制打压中国，注定不得人心。

世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。七国集团要求中国遵守国际规则，但自己恰恰是违反国际规则、破坏规则的代表。如果真心遵守国际规则，美国等七国集团国家应先把拖欠多年的联合国会费补上，撤出在叙利亚的非法驻军，停止强推核污染水排海方案，停止挑动分裂和对抗，停止打着国际规则旗号维护自身霸权地位和一已私利。

要说维护国际秩序、遵守国际规则，台湾回归中国就是二战后国际秩序的组成部分。《波茨坦公告》重申了《开罗宣言》的规定，包括日本所窃取的包括台湾在内的中国领土应归还中国。任何真心希望台海和平稳定的一方，真心致力于维护国际秩序的一方，都应切实恪守一中原则，坚决反对一切“台独”行径。182个国家在一个中国原则基础上同中国建交，这充分证明坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。美国口口声声要维护以规则为基础的国际秩序，却把自己当年起草的《波茨坦公告》抛在脑后，支持、纵容“台独”分裂活动，破坏战后国际秩序，损害中国主权和领土完整，中国人民决不答应。

香港、新疆、西藏事务纯属中国内政，中国坚决反对任何外部势力打着“人权”幌子对此横加干涉。七国集团应当停止在涉港、涉疆、涉藏问题上对中国指手画脚，深刻反省自身历史和人权劣迹。中国是国际海洋法治的坚定捍卫者和建设者。当前东海、南海局势总体保持稳定，相关国家应切实尊重地区国家维护和平稳定的努力，停止利用涉海问题挑拨地区国家关系、制造阵营对抗。

对于所谓“经济胁迫”，更不值一驳。美国大搞单边制裁、“脱钩断链”，才是把经贸关系政治化、武器化的真正“胁迫者”，奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。世界银行报告显示，2013年到2021年中国对世界经济增长的平均贡献率38.6%，这一数字超过G7国家贡献率的总和25.7%。中国已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，每天有3.2亿美元中国直接投资走向世界，每月有3000多家外资企业落户中国。一个人口规模巨大的现代化，将为全球经济复苏注入更强劲动能。有识之士公认，中国意味着机遇、合作、稳定、发展。谁在搞“经济胁迫”，谁是世界经济发展的积极力量，一目了然。

美国处心积虑在七国集团拉帮结派，构筑“小院高墙”，用心险恶。但是，这种图谋不可能成功。七国集团国家的人口总和占世界人口的10%，国土面积总和在世界上所占比例为16%。七国集团国内生产总值（GDP）占全球GDP的比重，已经从上世纪80年代的约60%下滑至约40%，而且这种下滑势头难以扭转。七国集团的实力已经支撑不起它越来越大的胃口。而在七国集团内部，利益诉求并不一致。美国总统拜登在日本唱高调时，美国债务即将达到上限的阴云笼罩着世界，严重威胁全球金融市场稳定。这个反差就是美国窘境的真实写照。

一段时期以来，美国一厢情愿建“小圈子”，日本拉帮结派刷“存在感”，这两个国家上蹿下跳、积极反华不令人奇怪。美国执意将中国当作假想敌，把中国定义为“最重大的地缘政治威胁”。日本公开将中国定位为“前所未有的最大战略挑战”，追随配合美国反华遏华。美国等少数国家必须改变错误对华认知，摒弃零和博弈的迷思，放下围堵遏制中国的执念，不再沉迷于“昨日的旧梦”，才能定义好自身角色，而不是在21世纪痴人说梦般不断放出疯言疯语。

(责编：贾文婷、常红)