人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际观察：美国处心积虑在七国集团拉帮结派包藏祸心

夏庄
2023年05月24日09:34 | 来源：人民网-国际频道
小字号

近日，七国集团广岛峰会在一片质疑声中结束。会后发表联合声明等文件，炒作涉华议题，妄谈台海局势，对东海、南海、涉港、涉疆、涉藏等问题和中国核力量说三道四，称反对单方面改变现状，并以所谓“经济胁迫”影射中国。美国大搞封闭排他的“小圈子”，挑动阵营对抗的司马昭之心，已经充分暴露在世人面前。

但是，当今世界已经不是七国集团幻想中的样子。七国集团自身实力不断下滑，内外挑战层出不穷，社会痼疾难以应对，对解决当今世界面临诸多全球性挑战无能为力，却还沉迷于“昨日的旧梦”，面对国际社会颐指气使，妄图打压遏制中国，到头来只会碰得头破血流。

七国集团嘴上唱着“迈向和平、稳定、繁荣世界”的高调，干的却是阻碍国际和平、损害地区稳定、压制他国发展的事情，这种做法毫无国际信用可言。七国集团张口“规则”、闭口“责任”，大谈“民主国家”“以规则为基础的国际秩序”，甚至大言不惭提到《联合国宪政》，煞有介事把自己装扮成一副“世人皆醉我独醒”的样子。但实际上，他们所说的国际规则，就是以意识形态和价值观划线的西方规则，就是“美国第一”、七国集团主导的“小圈子”规则。这样的规则，服务的是七国集团等少数国家的既得利益，而不是国际社会的共同利益。从这样的立场出发遏制打压中国，注定不得人心。

世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。七国集团要求中国遵守国际规则，但自己恰恰是违反国际规则、破坏规则的代表。如果真心遵守国际规则，美国等七国集团国家应先把拖欠多年的联合国会费补上，撤出在叙利亚的非法驻军，停止强推核污染水排海方案，停止挑动分裂和对抗，停止打着国际规则旗号维护自身霸权地位和一已私利。

要说维护国际秩序、遵守国际规则，台湾回归中国就是二战后国际秩序的组成部分。《波茨坦公告》重申了《开罗宣言》的规定，包括日本所窃取的包括台湾在内的中国领土应归还中国。任何真心希望台海和平稳定的一方，真心致力于维护国际秩序的一方，都应切实恪守一中原则，坚决反对一切“台独”行径。182个国家在一个中国原则基础上同中国建交，这充分证明坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。美国口口声声要维护以规则为基础的国际秩序，却把自己当年起草的《波茨坦公告》抛在脑后，支持、纵容“台独”分裂活动，破坏战后国际秩序，损害中国主权和领土完整，中国人民决不答应。

香港、新疆、西藏事务纯属中国内政，中国坚决反对任何外部势力打着“人权”幌子对此横加干涉。七国集团应当停止在涉港、涉疆、涉藏问题上对中国指手画脚，深刻反省自身历史和人权劣迹。中国是国际海洋法治的坚定捍卫者和建设者。当前东海、南海局势总体保持稳定，相关国家应切实尊重地区国家维护和平稳定的努力，停止利用涉海问题挑拨地区国家关系、制造阵营对抗。

对于所谓“经济胁迫”，更不值一驳。美国大搞单边制裁、“脱钩断链”，才是把经贸关系政治化、武器化的真正“胁迫者”，奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。世界银行报告显示，2013年到2021年中国对世界经济增长的平均贡献率38.6%，这一数字超过G7国家贡献率的总和25.7%。中国已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，每天有3.2亿美元中国直接投资走向世界，每月有3000多家外资企业落户中国。一个人口规模巨大的现代化，将为全球经济复苏注入更强劲动能。有识之士公认，中国意味着机遇、合作、稳定、发展。谁在搞“经济胁迫”，谁是世界经济发展的积极力量，一目了然。

美国处心积虑在七国集团拉帮结派，构筑“小院高墙”，用心险恶。但是，这种图谋不可能成功。七国集团国家的人口总和占世界人口的10%，国土面积总和在世界上所占比例为16%。七国集团国内生产总值（GDP）占全球GDP的比重，已经从上世纪80年代的约60%下滑至约40%，而且这种下滑势头难以扭转。七国集团的实力已经支撑不起它越来越大的胃口。而在七国集团内部，利益诉求并不一致。美国总统拜登在日本唱高调时，美国债务即将达到上限的阴云笼罩着世界，严重威胁全球金融市场稳定。这个反差就是美国窘境的真实写照。

一段时期以来，美国一厢情愿建“小圈子”，日本拉帮结派刷“存在感”，这两个国家上蹿下跳、积极反华不令人奇怪。美国执意将中国当作假想敌，把中国定义为“最重大的地缘政治威胁”。日本公开将中国定位为“前所未有的最大战略挑战”，追随配合美国反华遏华。美国等少数国家必须改变错误对华认知，摒弃零和博弈的迷思，放下围堵遏制中国的执念，不再沉迷于“昨日的旧梦”，才能定义好自身角色，而不是在21世纪痴人说梦般不断放出疯言疯语。

(责编：贾文婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部