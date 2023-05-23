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睦邻友好、合作共赢之路必定越走越宽广（和音）

2023年05月23日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国—中亚合作从中国再出发，古老的丝绸之路从西安再启程。相信在六国元首的共同引领下，在各方共同努力下，中国—中亚合作一定能够开出美丽花朵、结出丰硕果实，长成参天大树

　　

　　习近平主席在首届中国—中亚峰会上发表主旨讲话，就怎样发展中国同中亚国家合作提出“八点建议”，包括加强机制建设、拓展经贸关系、深化互联互通、扩大能源合作、推进绿色创新、提升发展能力、加强文明对话、维护地区和平等。“八点建议”既立足当下，又着眼长远，为规划好、建设好、发展好中国—中亚合作，共同推动中国—中亚关系行稳致远指明了方向。

　　中国—中亚机制是中国同中亚国家相向而行的结果，因应地区形势变化，顺应时代发展潮流，呼应各国人民心声，具有强大内生动力和广阔发展前景。六国将继续发挥元首外交的战略引领作用，坚持务实高效、实惠管用、开放包容的原则，与各方一道，继往开来，乘势而上，将各国元首达成的重要共识转化为实际行动，将共同描绘的蓝图转化为路线图、实景图，不断做大做强中国—中亚机制。中方倡议成立产业与投资、农业、交通、应急管理、教育、政党等领域会晤和对话机制，将为各国开展全方位互利合作搭建广泛平台。

　　中亚地区是共建“一带一路”的首倡之地，是高质量共建“一带一路”示范区。习近平主席在峰会上提出一系列有关拓展经贸关系、深化互联互通、扩大能源合作、推进绿色创新等的重要合作倡议，将进一步加强双方高质量共建“一带一路”合作。在新起点上，中国和中亚国家加快发展战略对接，推动贸易自由化便利化，扩大产业与投资合作，推进中国—中亚交通走廊建设，支持建立中国—中亚能源发展伙伴关系，鼓励高新技术合作，保障地区粮食安全，将共同打造深度互补、高度共赢的合作新格局。

　　习近平主席就发展中国同中亚国家合作提出的“八点建议”，得到中亚各国元首的高度赞同和热烈响应。中亚五国元首表示，中亚国家同中国拥有千年友好和深厚情谊，始终是相互支持、相互信赖的好邻居、好朋友、好伙伴，是中国西出阳关最真挚的故人。当前，中国已经成为保障全球安全稳定和促进科技经济发展的关键力量，同中国合作是各国实现可持续发展不可或缺的重要因素，进一步深化中亚五国同中国的关系符合各国人民共同愿望，符合各国根本和长远利益。

　　作为和平正义力量的代表，中国和中亚国家相互理解，携手前行，必将为纷繁复杂、变乱交织的世界注入更多正能量和稳定因素。中亚国家高度评价中国式现代化道路对人类发展进步的重要意义，普遍支持并愿积极践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。中国同中亚国家一致同意恪守联合国宪章宗旨和原则，坚定捍卫多边主义，抵制单边主义、霸权主义和强权政治，促进国际关系民主化，推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。这些立场和主张将为充满不确定性的世界注入更多确定性，为维护世界和平与安全、促进人类文明进步作出“中国—中亚贡献”。

　　中国—中亚机制属于六国，也面向世界，促进的是1360多万平方公里广袤热土的发展与繁荣，追求的是近15亿人的光明未来与美好生活，体现的是立足自身、胸怀天下的责任与担当。中国—中亚合作不针对任何第三方，也不受制于第三方，不搞封闭排他的“小圈子”，更反对集团政治和冷战对抗。中国和中亚国家将始终站在历史正确一边，站在文明进步一边，与国际社会一道，共同应对全球性挑战，共促和平发展。

　　在西安，习近平主席和中亚五国元首共同种下6棵石榴树，既见证中国同中亚千年友好交往，也象征中国同中亚紧密团结合作，更寄托对中国—中亚关系美好未来的期待。中国—中亚合作从中国再出发，古老的丝绸之路从西安再启程。相信在六国元首的共同引领下，在各方共同努力下，中国—中亚合作一定能够开出美丽花朵、结出丰硕果实，长成参天大树，为各国人民带来实实在在的福祉，为维护地区和平稳定凝聚强大合力。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月23日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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