人民网东京5月29日电 （记者朱玥颖）近日，驻日本大使吴江浩访问日本长野县，分别会见长野县知事阿部守一、长野县议会议长佐佐木祥二及县议会日中友好议员联盟代表，就改善发展中日关系交换意见。长野县日中友好协会副会长西堀正司及使馆公参张漪波等出席。

吴江浩表示，长野县同中国历史渊源深厚、交往联系密切、合作成果丰硕，始终站在对华友好前列。冰雪运动和冬奥盛会是双方友谊的重要纽带。今年是中日和平友好条约缔结45周年，双方应以中日四个政治文件精神为遵循，落实两国领导人重要共识，深化地方和民间交往，推动构建契合新时代要求的中日关系。期待长野县继续发扬对华友好传统，进一步拓展交流合作，增进民众相互理解，为中日关系改善发展作出新的贡献。

吴江浩表示，中国驻日本大使馆将积极支持长野县加强对华交流合作：欢迎阿部知事率团访华，共同纪念长野县与河北省结好40周年；邀请阿部知事、佐佐木议长和各界朋友到访使馆，举行“长野-中国友好交流会”；邀请长野县大学生代表团访问中国；支持长野县对华旅游推介；为长野县赴华人员提供包括签证在内各方面便利。

阿部知事欢迎吴江浩大使选择长野县作为到任后访问地方的首个目的地，表示长野县始终重视对华交往，同中方建立广泛合作关系。今年是长野县、河北省缔结友好省县40周年，愿同中方把握疫情防控积极变化，充分用好冬奥和冰雪运动合作基础，加强对华民间、友城交往，深化绿色低碳等领域互利共赢，推动长野对华友好关系取得更大发展。

佐佐木议长及议联代表忆及自身和家族对华交往渊源，表示期待后疫情时代更多中国游客到访长野，享受冰雪运动和美丽自然，愿在新形势下大力开展文化、体育、经贸、政党等各领域对华交流合作，创新合作方式，促进民心相通，实现共同发展。

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