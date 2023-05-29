人民网东京5月29日电 （记者朱玥颖）近日，驻日本大使吴江浩偕夫人丁玥访问日本长野县期间，分别走访了长野县长期致力于对华友好交流合作的老朋友。长野县日中友好协会副会长西堀正司及使馆公参张漪波参加。

吴江浩一行首先来到长野野泽滑雪场，同社长片桐干雄及河野利之、河野博明等日本老一辈顶尖奥运滑雪运动员亲切交流。1979年中国滑雪运动员首次参加冬奥会前到长野集训，就是住在他们家中。长野滑雪界几十年如一日，通过人员交流、技能培训、捐赠雪具等方式支持中国冰雪运动，同中国结下“冰雪友缘”。

吴江浩一行走访位于滑雪场的滑雪博物馆，中国滑雪队在上世纪80年代留下的“中日友好万古长青”书法作品吸引了大家的目光。片桐社长说，博物馆展示了各届冬奥会的赛事用品和精彩瞬间，北京冬奥会展区正在加快筹备。吴江浩感谢长野滑雪界人士为中国冰雪运动发展所作的贡献，表示北京冬奥会成功举办，中国“三亿人上冰雪”的目标成为现实，中日冰雪运动合作大有可为。

随后，吴江浩一行拜访了长野市郊区的一座民宅，这里的主人是今年87岁的木下雅裕。木下雅裕1986年首次访问石家庄，之后资助当地儿童教育，捐款修建希望小学，荣获石家庄市“荣誉市民”称号。木下雅裕带领大家参观了记录其家族几十年来与中国交流交往的陈列室，并表示其家族对华友好的事业一定会代代传下去。吴江浩赞赏木下雅裕长期致力中日友好交流事业，叮嘱老先生保重身体，表示希共同努力，继续促进中日民间友好。

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