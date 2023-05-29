人民网旧金山5月28日电 （记者邓圩）5月27日，第三届“汉语桥”世界小学生中文秀和第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛旧金山赛区选拔赛在中国驻旧金山总领馆多功能厅举行。经过层层选拔的3名小学生和3名中学生选手获邀参加比赛。驻旧金山总领事张建敏总领事为冠军选手颁奖。

张建敏在致辞中表示，中国拥有5000多年光辉灿烂的文明，选择学习中文，既可以感受中华文明的博大精深，又可为将来自身发展带来更多机遇。同学们既是世界的未来，也是中美关系的希望，将来要担负起中美关系发展的大任。中美两国都是伟大的国家，中美人民都是伟大的人民。希望同学们通过学习中文，多了解中国的过去、现在和未来，多感受中国人民对和平与发展的渴望，多向美国人民介绍客观、真实的中国，争做中美友好的民间使者，为促进中美两国民心相通做出积极贡献。

本次小学生中文秀以“快乐中文”为主题，由自由演讲、即兴问答和才艺展示三部分组成；中学生比赛以“追梦中文，不负韶华”为主题，由自由演讲、即兴问答、抽题作答和才艺展示四个部分组成。经过激烈的角逐，最终来自英华学校的言俐睿获小学组冠军，来自里克威尔默丁高中的孟慧信获得中学组冠军，她们将代表旧金山赛区参加第三届“汉语桥”世界小学生中文秀和第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛全球复赛。

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