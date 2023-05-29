人民网里约热内卢5月28日电 （记者宋亦然）当地时间5月27日，第18期援圭亚那医疗队走进圭亚那总统阿里的家乡——埃塞奎博岛—西德默拉拉区利奥诺拉社区开展义诊活动。

义诊活动于当地时间上午9点开始，涵盖普内科、普外科、中医针灸科、妇科、儿科、眼科、骨科、烧伤整形科等专科，以及免费血糖、血压测定。除了各项检查，医疗队员还为到场民众免费发放糖尿病视网膜病变、高血压、宫颈癌及中医科普等健康宣传手册。虽然义诊活动现场就诊患者较多，但队员们仍一丝不苟地为每一位居民细致诊察、耐心解答，同时给出相关的诊疗意见并发放药物。

作为中国国粹之一，中医诊疗广受当地居民欢迎。此外，医疗队还在义诊现场举办了中国医疗队援圭30周年图片展活动，吸引了大量当地民众驻足观看。

本次义诊活动持续约4个小时，共接诊群众近百余人次，受到当地民众的热烈欢迎，阿里总统本人也对医疗队和义诊行动给予高度评价。医疗队队长褚薛慧表示，此次义诊活动是援圭医疗队派遣30周年纪念活动的重要组成部分，后续医疗队还将深入圭亚那边远贫困地区开展更多巡诊义诊，造福更多当地百姓，让中国援外医疗金字招牌深入圭亚那民众之心。

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