人民网墨西哥城5月27日电 （记者彭敏）5月26日，由中国驻墨西哥使馆主办，墨西哥国立自治大学孔子学院承办的第三届“汉语桥”世界小学生中文秀比赛墨西哥赛区决赛在墨国大语言学及翻译学院的罗萨里奥礼堂举行。中国驻墨西哥使馆教育专员吴小燕女士、墨国大语言学及翻译学院主任卡门·康迪约克女士出席并致辞，孔院师生、参赛选手家长、指导老师等一百余人现场观看了比赛。

比赛分为主题演讲和才艺展示两部分，来自墨西哥各地多所学校18位选手进入决赛。小选手们围绕“快乐中文”的主题表达了对汉语和中国的喜爱，同时还表演了中文歌曲、书法、绕口令、中国舞蹈等各种中华才艺。小选手安德雷亚为大家描绘的兔子栩栩如生，而另一位选手马德奥则兄弟姐妹三人齐上阵，为大家弹唱了一首电影《寻梦环游记》主题曲“请记住我”，让人印象深刻。来自墨城伊丽莎白女王学校的选手安娜在演讲部分表现出色，吐字清晰、发音标准，其自信流畅的中文演讲获得了评委和观众们的一致好评；爱丽莎则为大家展示了她的十八般武艺：书法、古诗、绕口令，还高难度呈现了歌舞“青城山下白素贞”，博得现场观众阵阵掌声。

小选手优美的舞姿、动人的旋律和出色的才艺为大家呈现了一场视觉和听觉的盛宴，经过角逐，来自墨城伊丽莎白女王学校的爱丽莎获得冠军，将有机会代表墨西哥赛区参加全球总决赛。来自伊丽莎白女王学校的安娜和来自皇家森林学院的路西亚诺分获二、三名。

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