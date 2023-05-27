中老“友谊盾牌-2023”联合演习。阳吉成 摄

人民网万象5月27日电（记者孙广勇、通讯员陈骁文）5月26日，中老“友谊盾牌-2023”联合演习在举行联合实兵综合演练后落下帷幕。老挝副总理兼国防部长占沙蒙上将，南部战区副司令员兼南部战区陆军司令员胡中强中将，中国驻老挝大使、驻老挝使馆国防武官以及全体参演官兵参加了结束仪式。

实兵综合演练在老挝人民军库玛丹学院训练场举行。演练中，中老两军参演分队组成联合部队，成立联合指挥所，对模拟山岳丛林武装据点进行打击。区分联合侦察、综合突击、强力突破、合力拔点、追剿歼敌5个阶段，采取分布聚能、强插快打、合围歼敌的战法，整个过程指挥流程清晰、协同配合默契、兵火调控精准，有效检验和提升了两军联合行动能力。

演练结束后，举行了联演结束仪式。胡中强在致辞中表示，此次联演，两军参演官兵在互教互学中提升了基础技能，在混编联训中研练了战法打法，在文化交流活动中结下了深厚友谊。中方愿同老方一道，以此次联演为契机，不断完善机制、拓展内容、提高层次，为两国两军关系发展和地区繁荣稳定作出积极贡献。

占沙蒙对中方参演官兵的出色表现给予了高度评价。他表示，双方参演官兵精心准备，整个过程沟通顺畅，为巩固和建设双方部队起到了实实在在的作用，促进了双方联合行动能力的共同提升，进一步推动了两军军事交往合作向更深层次、更广领域、更高水平发展。

结束仪式上，占沙蒙和胡中强分别为双方优秀参演官兵代表颁发荣誉证书和联演纪念徽章。

此次联演是贯彻两国《关于进一步深化中老命运共同体建设联合声明》的重要举措，是落实两军领导关于开展联演联训共识的具体行动，对于两军提高联合反恐能力、维护边境安宁环境具有积极作用。

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