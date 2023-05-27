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中资企业在泰国开展助学活动

2023年05月27日14:00 | 来源：人民网-国际频道
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中石油管道局泰国东北部成品油管道项目部在泰国孔敬府班派县开展助学活动。人民网记者 孙广勇摄
中石油管道局泰国东北部成品油管道项目部在泰国孔敬府班派县开展助学活动。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷5月26日电（记者孙广勇）5月23日，中石油管道局泰国东北部成品油管道项目部在项目末站驻地孔敬府班派县开展了助学活动，重点资助了班派县班派中学的国际汉语班的同学，为汉语班的同学和老师提供了学习文具和办公用品，并鼓励学生们努力学习汉语，有机会来中国留学，通过所学的知识改变自身命运，获得更好的发展，促进中泰人民更加团结稳定。

班派汉语班的同学和老师表示非常感谢中国石油管道局和泰国东北部成品油项目部对他们的关心和帮助，感谢中国企业在泰国的建设工作，在以后的生活中会更加努力，学好汉语知识回报社会。

自2020年2月项目开工以来，项目部在各个营地站点积极开展与当地社区和周边居民的联谊活动。在萨拉布里首站，开展公益植树活动，促进项目与居民和谐公荣，建设管道绿廊。在猜也蓬营地，先后开展了向当地政府捐助防疫物资，积极帮扶当地百姓抗洪救灾活动，展现了企业的担当与奉献。在孔敬末站先后与班派县社区政府、属地寺庙以及班派县中学开展联系活动，持续开展属地支援和帮扶活动，树立中石油管道局可亲可敬的海外形象。

目前泰国东北部成品油项目已全线移交，待项目线路进油投产后，不仅对促进泰国当地经济社会发展具有重要意义，更有利于加强泰国与老挝等东南亚国家的互联互通。随着“一带一路”建设迈入落地生根、持久发展的新阶段，未来的能源合作将给各方带来更多的发展机遇，推动“一带一路”能源合作向更高质量发展。

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(责编：贾文婷、刘慧)

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