人民网巴黎5月26日电 （记者刘玲玲）由江苏省文化和旅游厅主办、“水韵江苏”全球传播中心组织的“‘水韵江苏’与世界的对话”中法国际儿童绘画比赛近日在法国圆满落下帷幕。在5月22日2023年国际生物多样性日之际，评审团宣布六名来自法国不同城市的青少年取得优胜，他们在画笔下呈现出人与自然和谐共生的美好画面，希望借此提升青少年群体保护生物多样性、保护地球家园的意识。

据介绍，2023年1月26日至4月26日，来自法国巴黎、波尔多、凡尔赛等92个省的10至16岁的青少年参加了以“自然海域：保护野生动物栖息地和鸟类的天堂”主题的“‘水韵江苏’与世界的对话”中法国际儿童绘画比赛。画作创作以江苏滨海珍稀候鸟保护带为原型。江苏的海岸线拥有世界上规模最大的潮间带滩涂，是东亚—澳大利西亚候鸟迁飞区中心节点，记录物种数4729种，占全省总数的68.5%。

评审团主席劳伦斯·德·历峰说，本次比赛评审的4个标准为：想象力、独创性、诗意品质和艺术品质。本次比赛是参赛者探索江苏省对自然资源保护的成就并展示想象力和创造力的绝佳机会。这也是一种搭建桥梁的方式，这样我们可以一起走向一个每个人都能与自然和谐相处的世界。

此外，50幅来自江苏的儿童绘画作品也来到法国同法国儿童优秀作品进行交流。7月10日开始，50幅法国最佳绘画作品将与50幅最佳中国绘画作品一起在巴黎东方美术馆展出，为人们奉上妙趣横生、创意非凡的视觉盛宴。

(责编：燕勐、杨牧)