与会代表参与座谈。人民网记者 时元皓摄

人民网里约热内卢5月25日电 （记者时元皓）当地时间5月25日晚，里约热内卢侨界与南京市经贸文化交流考察访问团在里约举行座谈会。访问团团长、南京市委常委、副市长邓智毅，驻里约总领事馆领侨处处长郭填甜，巴西中国和平统一促进会永久荣誉会长尹楚平等侨领出席并致辞。

邓智毅介绍了南京经济社会发展情况，指出南京自2019年与里约签订友好合作协议以来，两市在经贸、文化等领域交流合作不断深化。今后，南京将在科技创新、旅游、教育、体育、金融等领域与里约市开展更多务实合作。希望里约市各侨团充分发挥桥梁纽带作用，为南京建设国际交往中心城市提供更多支持，南京市也会为侨胞提供更好的政策、环境和服务。

郭填甜向大家介绍了领区四个州的侨团发展情况，她表示，里约侨团重视与国内考察团的友好交流，是推动巴西同中国民间交流合作的桥梁。长期以来，里约侨界充分发扬中华民族传统美德，互帮互助、乐善好施，积极融入当地社会，让中巴友好更加深入人心。

尹楚平表示，巴西和统会一直以来积极推动中巴两国友好交流，在巴西树立了华侨华人的良好形象。相信有南京等国内省市的支持、有里约总领馆的关爱、有兄弟侨团的帮助，巴西和统会必将在促进祖国统一、推动两岸交往、参与公益事业、加强经贸往来上作出更大贡献。

里约华人联谊会会长陈秉文、巴西华人文化交流协会主席上官建峰、里约中国和平统一促进会会长林非凡、巴西中国浙江商会代会长陈式凯、里约广东同乡会代会长聂国基、巴西中国和平统一促进会名誉会长陈碧云等参与座谈。与会侨领均表示愿意携手并肩、共同努力，推动中巴两国各地区的经贸、科技和文化交流，为中巴友好贡献侨界力量。（完）

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