马耳他圣玛格丽特中学“中国角”师生正在泡茶。马耳他中国文化中心供图

人民网罗马5月25日电 （记者谢亚宏）马耳他圣玛格丽特中学“中国角”师生们23日迎来了一场茗香四溢的“茶和天下”云端课堂。同学们在“中国角”创始人马丁老师的带领下，通过线上线下相结合的形式，身临其境地深度体验了中国茶文化的独特魅力。

马丁老师以“国际茶日”为主题，结合马耳他中国文化中心提供的“风雅·宋——中国点茶文化”“茶·壶——江苏茶文化与宜兴紫砂”“茶和天下·雅集”等视频资料，向同学们生动介绍中国作为茶的故乡，茶树源自中国，茶在中国的栽培、加工、消费、饮用有着数千年的历史，以及茶的种类与传播、茶具的演变、茶艺的发展和中国茶文化中的生活美学等丰富内容。

课堂内巧妙穿插了现场冲泡、闻香、品茗等环节，同学们争先恐后、兴致勃勃。马丁老师表示，“茶和天下”云课堂使学生们有机会云游中国茶山，重走茶马古道，感悟源远流长的中国茶文化及其深厚的历史底蕴和丰富的精神内涵，对于同学们开阔国际视野和提高多元文化素质助益良多。

师生们深切感受到，从古至今，茶已经成为中国文化的重要组成部分，它不仅是一种饮品，也是一种生活方式和审美体验，希望能有更多的机会以茶为媒，深入了解中华优秀传统文化，做两国文化交流传播的友好使者与推动中马友谊不断前行的传承者。

马耳他中国文化中心主任袁媛表示，“国际茶日”的确定以及“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录彰显了中国茶文化的世界影响力。在“国际茶日”之际，”茶和天下“走进马耳他校园，受到师生们的热烈欢迎，为推动更多马耳他青少年参与中马人文交流打开了一扇新的窗口。

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