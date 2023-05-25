中国和红海之滨的厄立特里亚友好交往可追溯到约2000年前。厄立特里亚港口城市马萨瓦的北红海省博物馆陈列着一只浑圆的棕色陶罐。陶罐发掘自阿杜利斯古城，罐身上刻着“万”“和”“禅”“山”等汉字。考古学者们认为，陶罐是沿着古代海上丝绸之路传到厄立特里亚的。

5月24日，国家主席习近平同厄立特里亚总统伊萨亚斯互致贺电，庆祝两国建交30周年。习近平主席在贺电中表示，我高度重视中厄关系发展，愿同伊萨亚斯总统一道努力，以两国建交30周年为契机，巩固相互支持，加强全方位合作，推动中厄战略伙伴关系不断迈上新台阶。

伊萨亚斯总统在贺电中表示，厄中友谊源远流长，中国为厄立特里亚人民争取民族独立提供了道义和物质支持。过去30年间，厄中关系持续发展。在建交30周年这一喜庆时刻，伊萨亚斯总统再次表达对厄中两国战略关系前景的坚定信心和良好祝愿。

人们在厄立特里亚首都阿斯马拉街头骑行。

危难时刻相互扶助

1993年5月24日，厄立特里亚建国当天，中厄就建立了大使级外交关系。

建交30年来，中厄关系历经国际风云变幻，双方始终真诚友好、携手共进，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。两国政治、经贸、人文、农业等多个领域合作持续加深，为两国战略伙伴关系不断谱写新的篇章。

中厄互敬友好的民意基础深厚，危难时刻更见真情。2008年汶川地震发生后，并不富裕的厄立特里亚政府和人民第一时间慷慨解囊，伸出援助之手。

今年4月中旬，苏丹爆发武装冲突。在中国开展的撤离本国公民行动中，与苏丹交界的厄立特里亚提供了宝贵支持。厄政府全力协助中国使馆工作组赴厄苏边境开展工作，为中国公民开设快速通关通道，提供交通工具帮助转运中国公民并提供住宿，帮助他们顺利出关返回国内。

中国驻厄立特里亚大使蔡革说，很多厄立特里亚民众看到中国人来了，都会热情地挥手致意，足见两国友好深入民心。

5月15日，习近平主席在同来华访问的伊萨亚斯总统会谈时说，感谢厄方为中方近期撤离转移在苏丹中国公民提供支持和协助，这再次彰显了中厄两国患难与共、互帮互助的深厚情谊。双方要采取更多措施，密切人文交流和人民感情。

中国医术收获感谢与信任

在厄立特里亚首都阿斯马拉市中心的奥罗特医院，33岁的塞莉姆·基达尼·沃尔杜医生已与中国医疗队员结伴出诊半年。中国医生的专业能力和敬业精神给她留下深刻印象。

“中国医生每天接诊大量病人，休息时间还经常参加会诊，非常辛苦。”塞莉姆说，“他们精湛的医术和责任心赢得了当地患者的信任。我从中国医生的眼神中看到了对患者的关心与真诚，这最令人敬佩。”

在厄立特里亚首都阿斯马拉的奥罗特医院，中国医疗队医生在为病人会诊。

中厄医疗合作已持续26年，已有16批近300位中国医生赴厄工作，用实际行动在两国人民间架设友谊的桥梁。

奥罗特医院是中国向厄立特里亚援建的第一个成套项目，自2003年竣工投入使用后成为该国最大的综合性医院。医院内的厄方医生特别重视中医，在接诊时将大量患者转至中医诊疗室。良好的治疗效果使中医在当地颇有口碑。

在中医诊疗室，12岁的安瓦尔·阿米尔静静地躺在床上接受针灸治疗。因患格林巴利综合征，安瓦尔一度全身瘫痪。经过3个月的药物和针灸治疗，他现在已经可以在别人的搀扶下缓慢行走。针灸治疗结束后，安瓦尔的父亲向医疗队医生徐征华多次表达谢意。

“虽然语言不通，但是我能感受到患者对中国医生和中医的信任。”徐征华说。

“30年来，厄中两国建立了稳固的双边关系，尤其在医疗合作领域。”厄立特里亚卫生部长阿明娜·努尔侯赛因说，“中国医生为我们国家作出了巨大贡献。”

借鉴中国经验迈出脱贫步伐

农业是厄立特里亚的经济支柱，但也面临着农业技术升级缓慢等难题。近年来随着中厄农业合作的深入，这一情况正在逐步改善。

中非农业合作是中非合作论坛框架下减贫惠农工程的重要内容。为推动厄立特里亚农业产业发展，中国农业农村部已派出三批专家在厄立特里亚开展涉及豆类作物、果树园艺、油料等领域的技术援助工作，成效显著。蚕豆、红芸豆和油菜等试验种植作物相比当地品种单位产量提高50%以上。

一辆汽车从厄立特里亚首都阿斯马拉的阿斯马拉歌剧院前驶过。

在经历多年战乱后，厄立特里亚百业待兴。“发展农业是摆脱贫困的第一步，”厄立特里亚农业部长阿雷费恩·贝尔赫说，“来自中国的经验十分宝贵，对厄立特里亚具有重要借鉴意义。”

中资企业还积极参与厄立特里亚电力、电信、公路、学校等基础设施建设。2022年，双边贸易额达到6.1亿美元，同比增长32.2%。

“中国可以在基建和工业化领域为我国提供发展经验。同时，中国也是可靠的投资者和贸易伙伴。厄中合作将为两国带来切实利益。”厄立特里亚政治经济学专家菲克雷杰苏斯·阿马哈齐翁说。

5月15日，习近平主席在同伊萨亚斯总统会谈时强调，中方愿同厄方利用共建“一带一路”、中非合作论坛、“非洲之角和平发展构想”等框架和平台，推进互利合作，实现共同发展。伊萨亚斯总统也表示，厄方希望同中方加强合作，相信厄中战略伙伴关系将助力厄实现国家经济社会发展。

随着中厄以及中非务实合作不断走深走实，中国正在以自身高质量发展和中国式现代化为厄立特里亚以及其他非洲国家提供新机遇，携手构建更加紧密的中非命运共同体。

“习近平主席提出的构建人类命运共同体理念非常重要，我们完全认同。”阿雷费恩说，“中国正在将理念转化为切实行动，全人类都将从中获益。”

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