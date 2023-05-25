新华社北京5月25日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部长绍伊古24日说，俄方将继续对乌克兰发动的类似袭击别尔哥罗德州的行动做出迅速和极其强硬的回应。乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫24日在社交媒体发文称，乌军已积累足够的人员和武器装备，收复被占领土的行动很快就会开始。

——绍伊古24日在俄国防部会议上表示，22日乌克兰武装人员侵入俄罗斯别尔哥罗德州科津卡检查站区域，俄武装力量将其包围并击溃，残余人员被赶回乌境内。共有70余名乌武装人员被打死，一些汽车和装甲车被摧毁。绍伊古说，俄方将继续对乌方发动的此类袭击做出迅速和极其强硬的回应。

——俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫24日在社交媒体上发文说，当天凌晨该州遭到大量无人机袭击，袭击导致当地部分居民住宅、行政大楼、车辆、天然气管道受损，但没有造成人员伤亡。当地防空系统击落了大部分无人机。

——俄罗斯副外长里亚布科夫24日对媒体表示，如果西方国家向乌克兰提供的F-16战机在特别军事行动区域内参战，这些战机将成为俄方的合法打击目标。俄外交部发言人扎哈罗娃当天在例行记者招待会上说，西方国家向乌方提供F-16战机是欧洲大陆冲突升级和局势动荡进入新阶段的表现，对西方国家而言，后果是绝对无法估量的。美国总统拜登日前表态，支持他国向乌提供F-16等先进战机。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利日前也表示，包括波兰在内的多个国家已开始培训操作F-16战机的乌克兰飞行员。

——乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫24日在社交媒体发文称，乌军已积累了足够的人员和武器装备，可以开始收复被占领土的行动，且“行动很快就会开始”。乌克兰陆军司令瑟尔斯基25日在社交媒体发文称，乌军继续在巴赫穆特（俄称阿尔乔莫夫斯克）进行防御作战并在侧翼取得了进展。

——欧盟成员国国防部长会议日前在布鲁塞尔举行，各成员国未能就对乌克兰新军事援助达成一致意见。博雷利在会后的记者会上说，欧盟已向乌方提供超过100亿欧元的军事援助，自今年3月以来，欧盟成员国已向乌方提供22万枚炮弹和1300枚导弹。博雷利说，欧盟已经训练了2万名乌军士兵，并有望在今年年底前达到3万名。（参与记者：李东旭、刘恺、任珂、张玉亮、安晓萌、赵冰）

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