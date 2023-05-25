新华网拉巴特5月25日电（记者霍晶）近日，“茶和天下·雅集”活动暨中摩茶文化展在摩洛哥西部城市索维拉开幕。100余名中外嘉宾出席。

中国驻摩洛哥大使李昌林在活动致辞中表示， 2022年，“中国传统制茶技艺及相关习俗”在拉巴特被列入人类非物质文化遗产名录，这是中国茶文化因对世界文化多样性的贡献而获得的新荣誉。

5月22日，在摩洛哥索维拉的“茶和天下·雅集”活动暨中摩茶文化展上，嘉宾体验中国茶礼表演。（中国文化中心供图）

李昌林表示，中摩虽相距遥远，但中国茶叶走进了摩洛哥千家万户。今年正值中摩建交65周年，正在筹建中的索维拉中摩茶室和茶博物馆项目将有助于推动两国在文化、经贸等领域的合作。

摩洛哥马拉喀什-萨菲大区文化厅厅长哈桑表示，茶叶是摩中两国人民共同喜爱的饮品，也是非物质文化的重要组成部分。本次展览有助于继续推动摩中文明互鉴、加深摩中民众友谊。

本次在索维拉举行的“茶和天下·雅集”活动暨中摩茶文化展，分为茶文化展、茶讲座、茶艺展示及品鉴和商务推介等四个板块。

5月22日，在摩洛哥索维拉的“茶和天下·雅集”活动暨中摩茶文化展上，嘉宾欣赏中国茶礼表演。（中国文化中心供图）

现场展出了30余件中摩茶具和10余种实物茶叶，包括西湖龙井、武夷岩茶、铁观音、白毫银针等不同种类的代表名茶，让摩洛哥民众感受到中国丰富多样的茶品种。独具特色的中式传统茶艺表演，彰显了不同地域中国茶文化的包容并蓄。

活动还邀请了书画、古筝、竹编和太极拳等专业人士现场配合展演活动。丰富多彩的表演与互动活动令现场嘉宾亲身感受中国古代文人雅士的生活场景，体会中国茶文化的无穷魅力和丰富内涵。

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