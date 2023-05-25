新华社北京5月25日电（记者马卓言）针对个别西方国家及公司近期发布的有关涉华报告，外交部发言人毛宁25日表示，这是美国出于地缘政治目的发动“五眼联盟”国家采取的集体虚假信息行动。无论如何变换手法，都改变不了美国才是“黑客帝国”的事实。

当日例行记者会上，有记者问：几个西方国家以及美国公司微软的分析团队周三表示，一个中国黑客组织近期对美国的各种关键基础设施，包括关岛进行了攻击。请问外交部对此有何评论？

“这是一份东拼西凑、证据链严重缺失、极不专业的报告。”毛宁指出，美国家安全局等政府机构以及英国、澳大利亚、加拿大、新西兰等国相关机构也同时发布了类似报告，很明显这是美国出于地缘政治目的发动“五眼联盟”国家采取的集体虚假信息行动。

“众所周知，‘五眼联盟’是世界上最大的情报组织。美国家安全局是世界上最大的‘黑客组织’。他们联手发布虚假信息报告，本身就很讽刺。”毛宁说。

“至于某些公司此次参与其中，说明美国除政府机构外，还在拓展新的散布虚假信息渠道，这不是第一次，也不会是最后一次。但无论如何变换手法，都改变不了美国才是‘黑客帝国’的事实。”毛宁说。

毛宁说，去年9月中方有关机构发布报告，详细披露美国家安全局网络攻击中国西北工业大学情况。美方应当立即就有关网络攻击行为作出交代，而不是散布虚假信息，转移视线。

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