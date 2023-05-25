新华社北京5月25日电（记者马卓言）外交部发言人毛宁25日表示，中老铁路开通一年多来客货两旺，带动了当地就业，促进了贸易往来，确保老挝绿水青山一如从前。中方愿同地区国家一道，继续共享互联互通带来的机遇，实现共同发展、共同繁荣。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，截至5月23日，中老铁路已累计发送旅客1600万人次。有评论称，中老铁路增进了两国和地区的贸易旅游联系，但老挝当地民众能否实实在在受益还有待观察。请问发言人对此有何评论？

“中老铁路开通一年多来，确实是客货两旺。”毛宁说，一个多月前，中老铁路开通双向国际旅客列车，从昆明到万象实现朝发夕至，进一步便利两国民众往来，也极大地推动了旅游和经贸合作。

毛宁说，中老铁路带动了当地就业。铁路开行以来，累计招聘老挝员工3500多人，在物流、交通、商贸、旅游等行业间接增加就业岗位10万余个。得益于这条铁路，越来越多老挝山区的青年可以走出大山，拥抱世界。

毛宁说，中老铁路促进了贸易往来。通过铁路向中国出口的老挝、泰国货物高达326万吨，很多东盟国家的货物都搭上了这条黄金运输通道。如今，老挝的糯米、泰国的榴莲只需要3天时间就可以出现在中国消费者的餐桌上。

“中老铁路也非常重视环境保护。在建设和运营过程中，始终把环保放在至关重要位置。”毛宁说，铁路对沿线6处自然文化保护区域进行绕避，不占用老挝国家级保护林，全线绿化总面积超过300万平方米，确保老挝的绿水青山一如从前。

“中老铁路是共建‘一带一路’的缩影。我们愿同地区国家一道，继续共享互联互通带来的机遇，实现共同发展、共同繁荣。”毛宁说。

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