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中国海军戚继光舰结束对越南友好访问启程前往泰国

2023年05月25日19:50 | 来源：新华网
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　　新华社越南岘港5月25日电（记者孙一 黎明宇）中国海军戚继光舰5月25日上午圆满结束对越南友好访问，启程前往泰国。

　　当地时间上午10时，越方在岘港仙沙港2A号码头举行了隆重的欢送仪式。中国驻越南大使馆公使郗慧、驻岘港总领事董碧幽、中资机构和华侨华人代表，岘港市外事厅副厅长阮翠英、越方官兵代表到码头送行。离港后，戚继光舰与越南海军舰艇举行了联合训练。

　　在越南访问期间，我任务指挥员拜会了岘港军地有关领导，参加了越南海军三区梅仲定少将主持的欢迎晚宴。我出访官兵代表赴越南海军三区司令部参观，与越南海军官兵进行了专业交流和体育友谊比赛。期间，戚继光舰还组织了3场舰艇开放活动，越南军方、当地市民和华侨华人、中资机构人员登上舰艇参观。

　　5月24日晚，戚继光舰点亮满灯，举行盛大的甲板招待会，中越双方近200人出席。戚继光舰甲板上设置了中国传统文化展示区，学员代表进行编绳、书法、茶艺等传统文化展演。招待会上，中方官兵为宾客带来二胡、竹笛等民乐表演。越方海军官兵现场即兴邀请中方学员合唱了歌曲。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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