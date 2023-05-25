新华社首尔5月25日电 朝中社25日发表一篇国际问题评论文章，抨击美日韩日前借七国集团广岛峰会商讨情报共享等安保合作，认为三方建立情报共享机制将导致三方“危机共享”。

文章说，美日韩继去年11月就实时共享（朝鲜）导弹警报情报达成协议后，这次对此予以再次确认，预示着建立三方情报共享机制已进入最终阶段。

文章指出，近年来，美国认为东北亚地区对于执行其“印太战略”具有重大军事战略核心意义，因此正在投入巨资建立美日韩三角军事同盟、“亚洲版北约”。美国战略资产越来越频繁部署在东北亚地区，美日韩三方联合军演愈加公开化。

文章强调，美韩今年4月宣布成立“核磋商小组”，日本也力图参与其中，这预示着所谓的美日韩三角军事互助不久会变成北约式核互助同盟。而增加所谓实时共享三方情报这一新功能意味着，具有一个神经中枢的名副其实的美日韩军事同盟即将在东北亚地区出现。

文章批评称，美国炮制“亚洲版北约”来实现其在亚太地区的军事称霸，其丑恶对抗心态对世界和平与安全构成最重大威胁。朝鲜绝不容许美国等国拉帮结派、反对和平的阴谋活动，并将以强有力的力量粉碎敌对势力的错误选择。文章还指出，美国等国越是加强军事同盟，毁灭性安保危机会越来越突出，三方情报共享机制共享的不是情报而是危机。

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