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第四届中缅边境交易会在内比都开幕

2023年05月25日19:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内比都5月25日电 （记者李秉新）第四届缅甸（腊戍）—中国（临沧）边境经济贸易交易会暨缅甸（内比都）—中国（临沧）经济贸易展洽会（以下简称“第四届边交会”）25日在缅甸内比都开幕。

第四届边交会以“共建新通道·共谋新发展”为主题，旨在主动服务和融入中缅共建“一带一路”、中缅经济走廊和中缅印度洋新通道，通过共建中缅印度洋新通道、共谋经贸合作新发展、共享互利合作新成果，不断巩固深化中缅传统胞波友谊和贸易投资互利合作。

第四届边交会开幕。人民网记者李秉新摄

中国驻缅甸大使陈海致辞表示，中缅两国山水相连，滇缅合作源远流长。缅甸一直是云南的第一大贸易伙伴、第一大进口来源国和第一大出口市场，滇缅经贸合作具有独特区位优势和坚实基础。新形势下，深化滇缅经贸合作是双方共同的期盼，符合双方人民的利益。不久前，云南省委书记王宁访缅，就推动滇缅交流与合作同缅方进行了深入沟通，为双方深化合作注入了新动力。秦刚国务委员兼外长本月到云南中缅边境调研时强调，要维护中缅边境稳定，推进中缅友好合作。我和昂乃乌部长刚赴云南边境一同考察调研，共同推动解决中缅边贸口岸合作的难点、堵点，目的就是更好造福两国和两国人民。缅甸资源禀赋优越，人民勤劳智慧，我们对缅甸的未来发展有信心。中国将坚定奉行互利共赢的开放战略，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将给缅甸发展带来新机遇。中方愿同缅方加强交流互鉴，深化友好合作，提供支持帮助，为缅甸的和平、稳定与发展贡献中国智慧和力量。

他同时对不久前缅甸遭受严重飓风灾害表示慰问，称中方正在提供救灾和重建援助，支持受灾地区早日恢复正常生产生活。

云南省临沧市市委副书记、市长杜建辉致辞说，临沧位于中国云南省的西南部，与缅甸北部接壤，边境线长近300公里，是中缅深化合作交流的重要窗口。在两国相关企业共同努力下，双方成功轮流举办了三届中国（临沧）—缅甸（腊戍）边境经济贸易交易会，该展会已成为深化中缅经贸往来的一张靓丽名片。2021年8月，中缅印度洋新通道海路公路铁路联运试通首发成功，把双方的合作推向更深层次， 给两国沿线地区和人民带来了实实在在的红利，两国人民共同搭上了“一带一路”倡议的发展快车。缅甸谚语说“同住一村头，同舟共出行”。我们因边交会走到一起，因“新通道”而拥抱得更加紧密，中缅命运共同体内涵不断升华，合作前景无比广阔。 让我们手拉手、肩并肩，以举办这次边交会为契机， 推进更加务实、更加全面的交流合作，共同把中缅印度洋新通道建设成为赓续友谊的幸福之路，互利共赢的黄金之路，走向世界的开放之路，续写新时代中缅 “金银大道”的新华章。

缅甸国家管理委员会副总理兼计划与财政部部长温欣、商务部部长昂乃乌也在致辞中祝贺第四届边交会的召开。他们表示，第四届边交会体现了两国人民深厚的胞波情谊，是促进两国经贸合作造福人民的一次盛会。缅方已经同意共建中缅经济走廊，以合作姿态开展“一带一路”项目建设，已启动基础设施建设项目，还将设立缅中边境经济合作区。两国贸易顺利实施还需要双方政府间和企业界之间的深入合作，解决贸易中存在的问题。希望今后的边交会越办越好，真正实现此次提出的“共建新通道·共谋新发展”。

缅甸嘉宾参观青岛澳柯玛展台。人民网记者李秉新摄

本届边交会由中国云南省临沧市人民政府、中国贸促会云南省分会、缅甸商务部贸易促进局共同主办。中缅双方高度重视本届边交会，以临沧市为主的中方代表团派出由150多名成员组成的经贸代表团赴缅参展，来自云南、山东、四川、重庆、广西、江苏、福建、广东、河南等省（市）的80余家企业500多种产品集体亮相边交会。中国移动、中国联通、中国电信等三大通讯运营商及华为、海尔等知名企业也将组织参会参展。缅方商贸界参展产品则主要有玉石、珍珠、木制品、海产品、农产品、食品、药品、酒类等缅甸特色产品。本届边交会双方参展企业范围广、参展商品门类多、参会规模大，是近年来特别是后疫情时代中缅两国商贸界的一件大事、喜事、盛事。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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