人民网雅加达5月24日电 （记者张杰）当地时间24日，由山东出版集团有限公司和印尼阿拉扎大学孔子学院联合主办的“中印尼文明互鉴与出版合作”交流会在印尼阿拉扎大学举行。山东出版集团有限公司董事长张志华、阿拉扎大学孔院副理事长穆尼、文学院院长露西、火炬出版基金主席兼印尼出版商公会顾问Kartini、马来西亚青城文化总经理何慕杰、火炬出版基金营运经理迪安出席活动并致辞；山东文艺出版社有限公司总经理李运才、山东科学技术出版社有限公司总经理赵猛、明天出版社有限公司总经理李文波、山东教育出版社有限公司副总编辑祝丽、山东教育出版社有限公司国际合作部主任钱锋出席会议，交流会由由阿拉扎大学孔子学院牛海涛院长主持。

张志华在致辞中表示，山东是中华文明重要发祥地、儒家思想发源地，素有“孔孟之乡、礼仪之邦”的美誉，齐鲁文化和儒家文化所具有的精神和特质，为中国与印尼文化交流和文明互鉴提供了源泉。山东出版集团作为中国文化企业三十强之一，是山东省规模最大的文化企业，集编辑、印刷、发行、物资供应、对外贸易完整产业链于一体，拥有13家出版单位，出版了一系列传播文明、传承文化的出版物。

穆尼在致辞中表示，这次交流会将有效促进中印尼文化合作，增进中印尼人民对不同文化的理解。

Kartini在致辞中表示，火炬出版基金出版社愿意出版来自世界不同国家的书籍，希望进行多样化的文化互动，努力出版更多的书籍，让世界人民了解世界。去年与山东教育出版社成功举行了《中外文学交流史（中国-东南亚卷）》（印尼文版）版权输出签约仪式，希望未来有更多的合作交流。

交流会上，山东出版集团还同阿拉扎孔院就建立尼山书屋可能性进行了交流，希望为印尼的文化文学爱好者提供更多的阅读机会和资源。山东教育出版社与印尼火炬基金会出版社在会后还举行了签署战略合作协议暨《泽及草木，恩至水土——儒家生态文化》（印尼文版）版权输出签约仪式；山东文艺出版社与印尼火炬基金会出版社举行签署战略合作协议暨《中国儿童百年发展研究（1921-2021）》（印尼文版）版权输出签约仪式。

中国出版业与印尼出版业的合作交流为中印尼双方的文明互鉴提供了有效路径。开放的视野、开放的机制、开放的合作将对中印尼文化交流和文化互鉴起到积极促进作用。

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