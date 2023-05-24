新华社阿斯塔纳5月23日电 通讯：中国企业助力哈萨克斯坦实现能源转型

新华社记者张继业

“随着公司业务不断拓展，我见证了中国同中亚国家关系的不断发展，感到很荣幸。”日前，中国企业寰泰能源国际业务部副总监周家理启程前往哈萨克斯坦前对记者说。不久前，他刚陪同公司领导完成在中国-中亚峰会期间的业务洽谈。

在哈萨克斯坦，寰泰能源开展业务已有7年多时间，如今是当地最大的清洁能源供应商之一。2019年9月并网发电的阿拉木图州卡普恰盖100兆瓦光伏电站项目，是该公司在哈最早投资建设的光伏发电项目。

据介绍，项目建设之初，哈萨克斯坦电力生产以传统燃煤为主，新能源发电占比不到1%，一些地区电力短缺问题突出，用电高峰期时常发生停电。“卡普恰盖100兆瓦光伏电站项目落成，使当地实现了大规模光伏电站从0到1的突破。”周家理说。

如今，寰泰能源已在哈萨克斯坦建成6个新能源项目，总规模380兆瓦，累计为当地提供14.1亿度绿色电力，减少碳排放共计141万吨。企业还为当地创造了大量就业岗位并培养许多新能源领域技术人才。

近些年来，随着全球能源转型趋势日渐增强，哈萨克斯坦的电力市场也发生巨大转变。在共建“一带一路”框架下，像寰泰能源一样，越来越多中国企业在哈投资新能源领域。由中国电力国际有限公司、中国水电建设集团国际工程有限公司、中国水利电力对外有限公司等中企投资、承建的札纳塔斯风电场、图尔古孙水电站、阿克莫拉州风电项目等新能源项目，切实助力哈萨克斯坦向低碳转型。

据中国电力哈萨克斯坦能源投资有限公司数据，截至2022年底，中企在哈参建的可再生能源项目总装机容量已超过1000兆瓦。

5月18日至19日，中国-中亚峰会在西安成功举行，与会各方同意深化各领域务实合作。此次峰会也为许多中国企业拓展中亚市场提供了良好平台。

据寰泰能源董事长南逸介绍，峰会期间，公司与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦三国相关方面就新能源合作达成共识，取得多项重要合作成果。“期待中国同中亚国家实现更深层次互利共赢，并携手全球伙伴一起为人类低碳事业贡献力量。”南逸说。

中国-中亚峰会后，周家理再次踏上赴哈萨克斯坦的旅程。“能深度参与中国与中亚国家的合作、参与共建绿色丝绸之路，这是全球能源低碳转型以及构建人类命运共同体大背景下，个人与企业协同发展所收获的时代红利。”周家理说，作为共建“一带一路”合作的亲历者，“我将努力当好新时代的友好使者，续写驼铃声中的美好故事”。

(责编：苏缨翔、崔越)