新华社喀土穆5月23日电 苏丹冲突双方为期一周的短期停火协议当地时间22日晚生效，目前苏丹局势基本平静。

23日上午，在苏丹首都喀土穆，过去战斗比较激烈的北喀土穆等街区几乎听不到枪炮声。一些居民走出家门，前往商店门口排队买东西。

不过，当地居民称，在停火协议规定的生效时间22日21时45分前后，喀土穆依然发生了战斗和空袭。

在苏丹主要港口城市苏丹港，新华社记者23日看到，商店里物价基本稳定，当地居民正常工作生活，几乎感受不到战争气氛。冲突爆发以来，这个城市一直在苏丹武装部队的控制之下，因此受冲突影响很小。

在苏丹冲突双方达成短期停火协议之后，联合国、阿拉伯国家联盟、海湾阿拉伯国家合作委员会等国际和地区组织以及埃及等国家都表示欢迎，并希望苏丹交战双方遵守协议。

联合国中央应急基金22日宣布，已拨款500万美元用于帮助埃及安置逃离苏丹冲突的难民。此外，联合国中央应急基金还向苏丹的其他邻国，包括乍得、中非共和国和南苏丹拨款1700万美元。

自4月15日苏丹冲突爆发以来，埃及接收了数量最多的苏丹难民。联合国公布的数据显示，截至5月17日，有11.3万人经陆路从苏丹进入埃及。这个数字目前还在以每天5000人的速度持续攀升。

本月20日，苏丹冲突双方苏丹武装部队和快速支援部队代表在沙特阿拉伯红海港口城市吉达签署协议，同意实行短期停火并就人道主义行动作出安排。

苏丹医生委员会22日发表声明说，此次冲突已造成863名平民死亡、3531人受伤。另据联合国难民署等机构发布的数据，自4月15日苏丹冲突爆发以来，已有上百万苏丹人逃离家园，其中约25万人越过边境进入邻国。

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