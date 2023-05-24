5月23日，工作人员在韩国首尔中国文化中心参加“茶和天下·雅集”活动。新华社记者 王益亮 摄

新华社北京5月23日电 综合新华社驻外记者报道：“茶和天下·雅集”活动近日在韩国首尔、日本东京和美国华盛顿举行，展现中国丰富多彩的茶文化魅力。

23日，在首尔中国文化中心举行的“茶和天下·雅集”活动上，“茶韵山水”图片展全面介绍了浙江茶文化，长兴紫笋传承人现场展示茶饼制作与茶艺表演。

5月23日，工作人员在韩国首尔中国文化中心举行的“茶和天下·雅集”活动中泡茶。新华社记者 王益亮 摄

中国驻韩国大使邢海明在致辞中说，希望中韩两国通过此次活动，以茶交友，领悟“茶和”之道，利用两国共同的文化纽带，促进文明互鉴，进一步加深理解，增进友谊。

22日，在东京中国文化中心举行的“茶和天下·雅集”活动上，来自安徽的国家级非遗传承人介绍了黄山毛峰、祁门红茶、太平猴魁、六安瓜片等，来宾们参加了品茶活动。活动现场还通过图片展、视频资料等介绍了安徽丰富的文化历史和旅游资源。

5月22日，在日本东京，参观者（左）在“茶和天下·雅集”活动现场品茶。新华社记者 岳晨星 摄

中国驻日本大使馆公使衔参赞陈诤在活动上致辞说，安徽地处丘陵地区，茶的种类非常丰富。希望到场的各位朋友品尝过安徽的茶之后，能够亲自到安徽走一走，看一看。

21日，在中国驻美国大使馆举行的“茶和天下·雅集”活动上，来自福建泉州的茶艺师现场展示了茶艺，来宾们品茶、闻香并欣赏了泉州南音演奏、提线木偶戏等精彩节目。

5月21日，在美国华盛顿中国驻美国大使馆，茶艺师为来宾表演茶艺。新华社发

中国驻美国大使馆临时代办徐学渊向来宾们介绍了中国茶文化的悠久历史。她说，茶从中国走向世界后，就融入了全球各地的环境与文化。以茶为媒，可以促进各国人民各美其美，美美与共。

5月21日，在美国华盛顿中国驻美国大使馆，茶艺师为来宾表演茶艺。新华社发

此前，“茶和天下·雅集”活动已在以色列、贝宁、新加坡等国举行。（参与记者：陆睿、王益亮、岳晨星、颜亮）

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