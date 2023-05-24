加拿大《金融邮报》5月21日文章，原题：为什么加拿大需要与中国多接触而非少接触 加拿大需要与中国进行更多接触。目前在加中关系对抗之际，与中国进行更多接触的看法似乎不合时宜。其实不然。这是应对中国带来的挑战的唯一现实有效的手段。

贸易方面尤其如此。加拿大国内生产总值的2/3依赖贸易——高于全球平均水平，是美国的2.5倍，比澳大利亚高出50%。尽管加拿大出口的2/3流向美国，但在农业等部门这一数字已降至近50%。这意味着全球市场的重要性不亚于美国市场。对全球市场的依赖意味着加拿大会受到直接双边贸易以外的中国的影响。按照不同标准，中国如今是世界第一或第二大经济体，也是加拿大许多出口产品的最大消费者和（半成品）生产者。因此，中国在全球市场的分量影响着加拿大出口。正如我们在加西部所见的，即使你离开中国，仍会在其他地方遇到中国。

一个对加拿大经济利益如此影响重大的国家，若对其一无所知，那无疑是自戕。依靠我们最大经济竞争对手——美国人的信息来指导我们追求经济利益，会让事情变得更糟。那么，应如何与中国接触呢？

首先，这意味着阅读中国所公开的东西。例如，中国政府每五年发布一次如何治理经济的规划。但被问及这个蓝图的内容时，加拿大人往往只能答出：“这是个计划，五年的，与中国有关。”

其次，接触意味着与中国签订更多贸易协定。疫情期间以及关系紧张的当下，加中双边贸易有增无减。若加拿大消费者和企业要增加对华贸易，多一些规则管理要好于少一些。加拿大可以避免势单力薄，选择多边协定，比如包括中国在内的《区域全面经济伙伴关系协定》。澳大利亚和新西兰都已与中国签订多项贸易协定，同时兼顾了华盛顿的安全关切。加拿大没理由不能做同样的事。即使是告诉加拿大不要与中国打交道的美国，也同中国签订贸易协定，并从加拿大农民手里抢走市场份额。除了加拿大，人人似乎都明白与中国签订贸易协定的战略不仅是好的，而且是必要的。

要保护加拿大利益，需要的不仅仅是贸易协定。这是从对美贸易中得到的教训，加拿大在美国遭受的痛苦要比对华贸易更多。为保护加拿大利益，各省官员通过访问、参加联合工作组、技术交流等方式直接与美国同行接触。这就是我们需要与第二大贸易伙伴中国打交道的方式。作为一个依赖贸易的国家，我们的生存有赖于此。（作者卡洛·戴德是加西基金会贸易和投资中心主任，乔恒译）

(责编：于洋、崔越)