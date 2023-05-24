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新华社北京5月23日电（记者郑明达、朱超）以“加强媒体合作 助力构建中国—中亚命运共同体”为主题的中国—中亚通讯社论坛23日在京举行。作为中国—中亚峰会成果之一，论坛由新华通讯社倡议并主办，哈萨克斯坦总统广播电视总局、吉尔吉斯“卡巴尔”国家通讯社、塔吉克斯坦霍瓦尔国家通讯社、土库曼斯坦东方通讯社、乌兹别克斯坦国家通讯社负责人出席。

新华社记者 陈晔华 摄

新华通讯社社长傅华主持论坛并致辞。他说，中国同中亚国家关系迈入崭新时代，六国媒体合作也迎来全新机遇。新华社愿同各方一道，担当时代使命、践行媒体责任、推动沟通交融、积极开拓创新，做世界和平发展的推动者、区域合作故事的传播者、文明交流互鉴的促进者、媒体务实合作的践行者，为建设中国—中亚命运共同体作出新的更大贡献。

与会外方代表高度评价中国—中亚峰会成果，赞赏中国对地区和平发展所作贡献，表示愿同包括新华社在内的中国媒体加强交流合作，为双方互利合作创造有利的舆论环境。

新华社记者 陈晔华 摄

论坛通过了《中国—中亚通讯社论坛北京共识》。文件强调，中国同中亚五国建交30多年来，相继建立战略伙伴关系，各领域合作不断走深走实，树立了新型国际关系典范。中国和中亚五国媒体在讲述中国—中亚五国故事、增进人民之间相互了解和信任、促进文明交流互鉴、推进中国—中亚命运共同体建设等方面具备独特优势，发挥桥梁纽带作用。愿在中国—中亚峰会元首共识的战略引领下进一步加强合作，提升合作层次，丰富合作形式，推动务实友好合作不断取得新成果。

文件强调，当前，世界进入新的动荡变革期，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。中国和中亚五国媒体应凝聚合力，协同发声，增强新兴市场和发展中国家话语权，促进国际公平与正义。

文件强调，各方同意将在世界媒体峰会、“一带一路”国际智库合作委员会等多边机制框架下加强合作，积极支持和参与机制下的各项活动，共同为机制发展贡献力量。

论坛期间举行了《迈向现代化强国的发展密码——习近平经济思想的时代特质和实践价值》俄文版中亚首发暨视频版智库报告发布仪式。

论坛期间，与会的哈、塔、土、乌四国媒体机构加入“一带一路”经济信息共享网络，共享网络成员机构增至53家。吉尔吉斯“卡巴尔”国家通讯社为共享网络创始成员。

(责编：苏缨翔、崔越)