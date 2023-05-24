新华社北京5月23日电（记者曹嘉玥）5月23日，国务委员兼外长秦刚在北京同荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉会谈后向记者介绍了有关情况。

秦刚表示，刚才我同胡克斯特拉副首相兼外交大臣进行了坦诚、深入的交流，达成许多共识。国际形势越是复杂，中国和荷兰等支持自由贸易与开放合作的国家就越应该团结起来，共同维护国际产业链供应链稳定、促进世界经济复苏，这也有利于维护世界的和平、稳定与繁荣。

秦刚强调，中荷可以在三个层面相向而行。在双边层面，中国正在加快构建新发展格局，推进高水平对外开放。中方愿同荷方深化务实合作，相互为对方企业提供开放、公平、非歧视的营商环境，做大互利共赢的蛋糕。在中欧层面，荷兰是中欧合作的“门户”，中荷应聚焦中欧关系积极议程，推动双方各领域交流合作全面重启。中国坚持走和平发展道路，坚持奉行互利共赢的对外开放战略，输出的是机遇而不是危机，带来的是保险而不是风险。搞阵营对抗、人为切断产供链，才是世界风险的源头。在多边层面，中方愿同荷方加强沟通协作，共同维护以联合国为核心的国际体系、以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。

秦刚指出，中国奉行以人民为中心的人权理念，成功走出了一条符合中国国情和人民需要的人权发展道路。涉疆、涉藏、涉港问题不是人权问题，而是维护中国国家主权、安全和发展利益问题。台湾问题事关中国主权和领土完整，是中国核心利益中的核心。坚持一个中国原则是维护台海和平稳定的定海神针。中方对荷方重申坚持一个中国政策表示赞赏。

秦刚说，中方理解荷兰等欧洲国家在乌克兰问题上的关切，始终坚持劝和促谈。中国政府欧亚事务特别代表目前正在欧洲访问，就政治解决危机同欧方深入沟通。希望危机相关方保持客观冷静，共同为尽快止战停火、恢复和平作出努力。

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