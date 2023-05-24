新华社北京5月23日电题：携手并肩 助力构建中国—中亚命运共同体——来自中国—中亚通讯社论坛的声音

新华社记者郑明达、朱超、邵艺博

通讯社作为“媒体中的媒体”，是推动国家间交流合作不可或缺的重要角色。

5月23日，中国—中亚通讯社论坛在北京举行。与会各方围绕“加强媒体合作 助力构建中国—中亚命运共同体”主题，就如何落实中国—中亚峰会成果、讲好中国—中亚故事、在国际舞台上发出更加响亮的“中国—中亚声音”等深入交流，达成广泛共识。

践行媒体责任 讲好中国—中亚合作故事

5月18日至19日，国家主席习近平在西安主持首届中国—中亚峰会，同中亚五国元首总结历史经验，擘画合作新蓝图，峰会成果之丰、内容之实、影响之大前所未有，在双方关系史上树立起一座新的历史丰碑。

作为峰会成果之一，中国—中亚通讯社论坛由新华通讯社倡议并主办，哈萨克斯坦总统广播电视总局、吉尔吉斯“卡巴尔”国家通讯社、塔吉克斯坦霍瓦尔国家通讯社、土库曼斯坦东方通讯社、乌兹别克斯坦国家通讯社负责人出席。

新华通讯社社长傅华在中国—中亚通讯社论坛上说，中国—中亚峰会为双方合作搭建了新平台，开辟了新前景，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。中国同中亚国家关系迈入崭新时代，六国媒体合作也迎来全新机遇。新华社愿同中亚国家通讯社等各类媒体一道，拓展交流、深化合作，增进了解、加深互信，进一步加大各领域新闻报道力度，为中国和中亚国家关系发展注入新动能，为推动人类文明交流互鉴、促进世界和平发展提供正能量。

哈萨克斯坦总统广播电视总局副局长阿比舍夫说，中国—中亚峰会为中亚国家同中国的合作掀开了新的历史篇章。六国媒体机构应以此为契机携起手来，紧密配合、相互支持、增进交流，为国家间的合作探索更多新的增长点。

吉尔吉斯“卡巴尔”国家通讯社社长舍尔梅塔利耶夫表示，中国—中亚峰会通过的各项文件和合作协议，为未来双方全面深入开展合作勾勒出新的蓝图。“我们需要向民众广泛宣传中国同中亚国家建立高水平全面战略伙伴关系的目标宗旨，详细介绍重大基础设施项目落地将带来的好处。对中亚来说，这是通往稳定和繁荣之路。”

共享发展经验 为区域共同繁荣提供借鉴

实现现代化是近代以来中国人民的不懈追求，也是世界各国人民的共同追求。论坛期间，举行了《迈向现代化强国的发展密码——习近平经济思想的时代特质和实践价值》俄文版中亚首发暨视频版智库报告发布仪式。

新华通讯社总编辑吕岩松说，习近平经济思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是中国共产党不懈探索社会主义经济发展道路形成的宝贵思想结晶，也是理解中国式现代化理论和实践的关键所在。报告从哲学维度、方略维度、战术维度和全球视野，全面阐释习近平经济思想的核心要义、精神实质、丰富内涵。报告首次面向中亚国家受众发布，将为进一步理解习近平经济思想提供权威解读。

“视频版智库报告用俄文展示了丰富的内容，让我们更加深入地了解习近平经济思想的精髓以及这一思想的科学性、前瞻性。”土库曼斯坦东方通讯社社长阿曼萨雷耶夫说。

“习近平经济思想让我们看到了中国在经济发展上所取得的重要成就，让我们看到了在新时代，中国特色社会主义道路是如何取得成功的。”塔吉克斯坦霍瓦尔国家通讯社社长沙姆希金佐达说，“通过这份智库报告，我们可以更深入了解习近平经济思想，进而学习借鉴中国发展经验，并将其运用到本国发展实践中。”

舍尔梅塔利耶夫在观看报告视频后倍感振奋：“现在我更加确信，只要我们团结一致、紧密合作，一定能让中亚和中国之间的关系更为紧密，这也是各国人民所希望看到的。”

拓展交流平台 推动务实合作不断取得新成果

今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议十周年。中亚是共建“一带一路”首倡之地。十年来，“一带一路”从理念变为现实，各项合作措施落地生根、开花结果，为包括中国和中亚国家在内的世界各国发展创造了新的机遇。随着“一带一路”建设的不断推进，各国对经济信息的需求越来越旺盛。

乌兹别克斯坦国家通讯社社长库奇莫夫表示，在共建“一带一路”的过程中，中国始终致力于把各国、各国人民联结起来，加强经济合作，创造就业机会，为各国民众带来实实在在的福祉。

2019年6月，新华社发起并与中外合作伙伴共同成立了“一带一路”经济信息共享网络，旨在通过成员间的经济信息共享，为共建“一带一路”国家政府和企业提供便捷实用的经济信息服务，促进各方互利共赢。吉尔吉斯“卡巴尔”国家通讯社为共享网络创始成员之一。

此次中国—中亚通讯社论坛期间，与会的哈、塔、土、乌四国媒体机构加入“一带一路”经济信息共享网络，共享网络成员机构增至53家，覆盖36个国家和地区。

阿比舍夫表示，在越来越多的国家和国际组织加入“一带一路”倡议的背景下，成立统一的经济信息交流平台可谓恰逢其时、前景广阔。“‘一带一路’经济信息共享网络不仅可以迅速扩充信息资源库，还可以扩大信息来源，为共建‘一带一路’提供更加优质的信息服务。”

此次论坛期间，还通过了《中国—中亚通讯社论坛北京共识》。文件涵盖在新闻采集和传播方面加大交流合作力度，选取共同关心的主题策划组织联合采访，积极开展双边和多边人文交流，在世界媒体峰会、“一带一路”国际智库合作委员会等多边机制框架下加强合作等多方面内容。

《北京共识》指出，各方愿在中国—中亚峰会元首共识的战略引领下进一步加强合作，提升合作层次，丰富合作形式，推动务实友好合作不断取得新成果。

(责编：苏缨翔、崔越)