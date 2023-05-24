新华社联合国5月23日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军23日呼吁各国坚持不懈通过对话、谈判、斡旋等方式和平解决争端，帮助冲突地区早日实现和平稳定，为保护平民安全、保障粮食安全创造有利条件。

张军当天在安理会关于粮食安全与武装冲突中保护平民问题公开辩论会上说，平民是武装冲突的最大受害者，粮食危机进一步加剧人道局势，让平民的境遇雪上加霜。中方呼吁冲突当事方遵守安理会第2417、第2573号决议要求，切实履行国际人道法等国际法规定的保护平民义务，重点关注照顾妇女、儿童等弱势群体，确保安全、不受阻碍的人道准入。各国都要遵循联合国宪章宗旨和原则指明的方向，倡导合作，反对对抗，为和平营造环境。

张军说，中方呼吁传统援助方加大力度，向有需要的国家提供更多粮食和资金紧急人道援助。援助不应被用作政治杠杆，不应附加任何条件，也不应搞选择性援助，而应公平对待所有受援国的人道需求。美国长期扣押阿富汗海外资产，人为加重阿富汗人道危机。中方敦促美方认真倾听阿富汗人民和国际社会的强烈呼声，尽快归还属于阿富汗人民的资产，用来应对阿国内粮食短缺等人道挑战。

张军表示，黑海粮食外运协议近日再次延期，这有利于保障国际粮食供应，中方对此表示欢迎。需要指出的是，粮食作为国际大宗商品已经高度金融化。本轮粮价大幅上涨主要驱动因素是近年来个别国家超常规的量化宽松货币政策。中方敦促有关国家在制定货币政策时，高度重视其溢出效应，多考虑发展中国家利益和感受，避免粮食价格人为扭曲和非正常波动。同时，中方坚决反对将经济相互依存武器化，搞单边制裁、脱钩断链，打压他国企业，攻击重要跨境基础设施。

张军说，中方呼吁有关国家改变补贴政策，减少对发展中国家农产品市场的冲击。安理会要统筹好安全与发展，在建设和平过程中重视当事国农业、农村、农民问题，帮助当事国加强能力建设，从源头上化解粮食危机。联合国粮农机构、发展机构和国际金融机构要发挥各自优势，广泛调动国际资源，深化国际合作，为冲突后国家和发展中国家提供更多资金、技术、人才培训、管理经验等方面支持。

张军说，中国一直是国际粮食合作的推动者、贡献者，愿继续同世界各国一道，落实好中方提出的全球发展倡议，深化粮食安全和减贫领域合作，共同建设没有战争和冲突、没有饥饿和贫困的世界。

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