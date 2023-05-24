玛丽亚姆·哈马杜·阿里

创新是实现经济增长和提升国家竞争力的重要因素。吉布提政府一贯鼓励和支持当地青年创业者探索创新发展新途径，“非洲青年创新创业计划”为实现这一目标提供了宝贵的平台，也成为吉中合作的生动例证。

“青创计划”首期“数字创新与跨境电商”训练营取得了巨大成功，这是中方团队与吉布提数字经济与创新部等各方密切合作的成果。作为评委，我近距离观察了该项目，感受到吉布提青年创业者因该项目而受益颇多。他们不仅接受了管理、营销、财务、电子商务和信息技术等多方面培训，还有机会向经验丰富的导师、行业专家和投资者当面学习先进的商业理念。如今，已经有一部分学员的创业理念成功转化，创业项目涉及零售、医疗、社会公益等各个领域，可以说，“青创计划”成为很多年轻人筑梦的起点。

中国是全球最具活力的经济体之一。通过与中国的合作，各国可以共享中国式现代化带来的发展机遇。今年6月，“青创计划”还将带领学员前往中国。此次“创业者中国行”将为非洲创业者与潜在的中国合作伙伴搭建桥梁，为他们提供进入中国市场的机会，进一步开阔他们的视野。这也为吉中、非中密切经济联系创造了更多的可能，为吉布提和周边国家提升自主发展能力、实现经济可持续增长带来动力。

“青创计划”还为当地青年进一步了解中国文化搭建了平台。在训练营，吉布提青年在中国老师的指导下，体验剪纸、书法等中国传统文化。他们亲手剪出一个个“春”字，落笔写下一个个“福”字，对中国文化产生了浓厚兴趣。这进一步拉近了两国人民的距离，推动了民心相通。

未来，吉中将继续携手，让这一面向青年创业者的培训和扶持计划持续下去，为更多的非洲青年提供宝贵的教育和就业机会，为他们创造更大的发展空间，这也将为包括吉布提在内的非洲国家增加就业机会，推动社会进步。

促进国际交流合作需要汇聚各方力量，让更多社会力量参与、推动共同发展。我对未来的吉中、非中合作充满期待。相信在各方的共同努力下，我们将取得更多合作成果，传统友谊也将不断加深。

（作者为吉布提数字经济与创新部部长级代表，本报记者闫韫明采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年05月24日 17 版）

(责编：杨光宇、牛镛)