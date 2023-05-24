本报巴黎5月23日电 （记者尚凯元）正在巴黎举行的联合国教科文组织执行局第216届会议经充分磋商，于22日一致通过在中国上海设立教科文组织STEM（科学、技术、工程、数学）教育一类机构的决议。

会议主席宣布决议通过，会场响起长时间热烈掌声。各执行局委员国代表踊跃发言，赞赏和感谢中国对教科文组织的支持，认为该一类机构将加强教科文组织在STEM教育领域的领导力，相信该机构必将为落实教科文组织职能使命和实现2030年可持续发展目标做出重要贡献。

教科文组织一类机构系该组织的组成部分，可作为思想实验室、标准制定者、国际合作推动者、信息交流中心、能力建设者在其职能领域发挥作用。按照规则，本届执行局会议关于在华设立一类机构的决议将提交今年11月举行的该组织第四十二届大会最终批准。届时，该机构将成为教科文组织在华建立的首个一类机构，也是该组织在欧洲以外的首个全球性一类机构。

《 人民日报 》（ 2023年05月24日 16 版）

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