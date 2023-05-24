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能源价格上涨  专业人员短缺

英国社会护理危机加剧

本报记者  邢  雪
2023年05月24日06:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　不久前，位于英国格拉斯哥的巴尔曼诺养老院正式进入破产托管程序。作为英国历史最悠久的养老院之一，巴尔曼诺养老院拥有近200年的历史，以环境优美、服务周到和设施完善等特点著称。据当地媒体报道，该养老院关闭的主要原因是经营成本上升导致现金流中断。

　　老牌养老院经营陷入瓶颈甚至濒临破产，是英国社会护理危机加剧的一个缩影。代表独立疗养服务机构的行业协会“护理英格兰”发布报告说，2022年全国范围内共有近200家养老院关停，其中英格兰地区有1/3的养老院由于无法承受高额成本考虑过关闭。英国媒体指出，食品和能源价格上涨、护理人员短缺、政府投入不足等是英国养老院经营陷入困境的主要原因。

　　英国《卫报》评论称，过去30年，英国政府对社会护理体制进行了多次改革尝试，但由于党派分歧、政策不连贯、预算紧张、老龄化加剧等因素，大多收效甚微。

　　英国属于温带海洋性气候，雨季时间长，大部分养老院一年四季都需要开暖气。“护理英格兰”首席执行官马丁·格林认为，能源价格居高不下给养老院的经营带来巨大压力，一些养老院的天然气单价甚至比市场批发价高出12倍。

　　护理人员短缺也令许多养老院苦不堪言。首先是护理费用上涨。英国护理指南网站日前发布的一份研究表明，英国大城市养老院的平均费用去年上涨了11%，达到4.6万英镑，如果老人不能自理，护理费用还要额外增加20%。其次是护理质量出现下滑。部分养老院由于人手短缺，一些老人身上的医用敷料连续数日无人更换，身上出现不明原因伤痕，整体卫生环境堪忧。护理质量委员会日前在对英国北安普敦一家养老院进行检查时发现，养老院因为人手不足，甚至无法对老人进行临终关怀。

　　根据智库健康基金会发布的最新民调结果，63%的受访英国人认为社会关怀在过去一年内变得更糟，护理人员短缺的困境在短期内仍难以得到解决。调查显示，目前英国养老院有16万个职位空缺，并且有27%的护理从业者有意在未来一年中离职。马丁·格林认为，这导致未来可能有更多需要护理的老人滞留在医院，给本已负荷沉重的医疗系统带来更大压力。

　　目前，很多养老院得不到政府的资金支持。“护理英格兰”指出，政府对护理机构的拨款严重不足，在过去一年中取消或推迟了相关改革进程，一些地区的资金缺口达64%。专家认为，目前英国护理机构每年至少需要70亿英镑拨款，但在英国政府此前公布的预算中，这一数字仅为37.5亿英镑。

　　（本报伦敦5月23日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月24日 16 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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