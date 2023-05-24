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“一带一路”残疾人事务主题论坛在京举行

2023年05月24日06:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月23日电  （记者施芳）“一带一路”残疾人事务主题论坛22日在北京举行。中国残联副主席、理事长周长奎，北京市副市长刘宇辉、中国民间组织国际交流促进会副会长徐绿萍、阿联酋扎耶德民众志坚高级组织秘书长阿卜杜拉·胡迈丹、印度尼西亚驻华使馆公使哈迪·贾约诺、国家发展改革委区域合作司副司长张明出席论坛开幕式并致辞。本次论坛由中国残联和中国民间组织国际交流促进会共同主办，北京市残联承办。

　　开幕式后，中国残联与柬埔寨社会、退役军人与青年康复部，中国盲人协会与马来西亚全国盲人理事会，中国精神残疾人及亲友协会与法国宜世高等精神运动与康复学院，中国残疾人辅助器具中心与柬埔寨残疾人行动理事会，西安中医脑病医院与哈萨克斯坦阿拉木图A诊疗中心分别签署了合作备忘录。联合国教科文组织、中华医学会、康复国际、广东狮子联会、全球辅助技术伙伴联盟、世界卫生组织、西安中医脑病医院、国际竹藤组织、西安美术学院代表分享了康复、教育、医疗、志愿服务、就业、辅助技术、文化艺术等领域“一带一路”残疾人事务合作的经验。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月24日 16 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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